Winst van Samsung halveert door handelsconflict AW

05 juli 2019

08u11

Bron: Belga 0 Multimedia Samsung heeft zijn winst in het tweede kwartaal gehalveerd. De Zuid-Koreaanse elektronicagigant had last van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, en zag daardoor de vraag naar zijn chips en zijn duurste smartphones flink dalen, zo blijkt uit voorlopige cijfers.

De operationele winst komt naar verwachting uit op omgerekend iets meer dan 4,9 miljard euro, inclusief een flinke niet-gespecificeerde eenmalige meevaller van ongeveer 709 miljoen euro. Wat de omzet betreft, rekent Samsung in het tweede kwartaal op een daling van 4,2 procent tot omgerekend 42,4 miljard euro. Het bedrijf komt later pas met nettocijfers en resultaten over de verschillende divisies.



De grootste maker van smartphoneschermen, chips en mobiele telefoons kijkt er al langer tegenaan dat de rek uit de markt lijkt te zijn, nu de wereldwijde economie afremt en veel mensen al voorzien zijn van een smartphone. De handelsoorlog en een handelsconflict tussen Japan en Zuid-Korea helpt de zaak niet. Daar komt bij dat de Chinese smartphonereus Huawei vooralsnog op een zwarte lijst staat in de VS. Huawei is een grote klant van Samsung.