William Boeva, stand-upcomedian, radio- en tv-figuur én fervent gamer “Echte onlinegamers zijn zoals een voetbalploeg: we willen elkaar beter maken als team!” Aangeboden door Telenet YUGO

09 juli 2020

09u00 0

Het defecte microfoontje van zijn smartphone gooit last minute bijna roet in het eten, maar William Boeva (30) - naar eigen zeggen ‘de grappigste dwerg der Lage Landen’ - is omnipresent op de digitale kanalen en vindt in een mum van tijd een andere communicatieoplossing. “Ik heb bijna niemand fysiek gezien tijdens de crisis. Mijn bubbel, die bestond uit mezelf en mijn huishoudhulp...”

Telenet YUGO, de all-in bundel voor onbeperkt internet thuis, een giga pot mobiele data on the go en het strafste entertainment, deed onderzoek naar de digitale gewoontes van de Vlaming voor, tijdens en na de coronacrisis. Zijn de online noden veranderd? En hoe heeft William Boeva als stand-upcomedian en radio- en tv-figuur een en ander ervaren?

36% van de Vlamingen speelde tijdens de lockdown méér videospelletjes dan vroeger.

William: “Ik heb het gemerkt. Ik speel al een jaar of twintig Counter-Strike, een multiplayer first-person shooter-videogame waarin teams van terroristen strijden om een terreurdaad te plegen, terwijl terrorismebestrijding dat probeert te voorkomen. Je speelt het met maximaal vijf tegen vijf en ik ben nogal een avondmens. Terwijl het anders altijd wat zoeken was om op die uren nog mensen online te vinden die wilden meespelen, was er ineens héél veel volk beschikbaar op dagelijkse basis (lacht). Veel mensen hadden niet veel anders te doen hé?”

Onlinegamers bouwen vaak nauwe community’s, maar daar wordt soms weleens lacherig over gedaan. Buitenstaanders zien hen als een bende eenzame computernerds met alleen online vrienden. Hoe ervaar jij dat?“Ja, maar daar zitten voor mij toch wel echte maten bij, hoor. Op school in het middelbaar had ik niet echt veel vrienden, maar online vond ik wél veel gamers met wie het – no pun intended – goed klikte. Ik vergelijk dat altijd graag met een voetbalploeg. Sommigen zien onlinegames als wat vechten en schieten, inclusief elkaar eens goed uitschelden. Maar echte gamers willen béter worden in het spelletje en daarvoor moet je elkaar beter leren kennen, om te kunnen inschatten hoe anderen in bepaalde situaties reageren. En dus kies je gasten uit die het ook serieus menen en niet onnozel doen. Op die manier bouw je vriendschappen op.”

Uit het onderzoek bleek dat 70 tot 77% van de Vlamingen denkt dat hij zijn multimediatoestellen evenveel of zelfs nog meer zal gebruiken dan tijdens de lockdown.

“Ik zat eigenlijk al heel veel online voor de crisis. Bouba Kalala, Eva Mundorff en ik hebben op het YouTube-kanaal van Studio Brussel zelfs afleveringen gemaakt van Gamelab, elk vanuit ons kot. We hebben toch met z’n allen gemerkt dat het wel praktisch is om niet voor het minste in de auto te stappen om in Brussel in de file te gaan staan.”

De Vlaming consumeerde ook opmerkelijk méér videocontent en on-demand-diensten...

“Ik stream regelmatig gamefilmpjes op mijn Twitch-kanaal en tijdens de lockdown verdubbelde of verdrievoudigde het aantal kijkers, het was echt crazy. Mijn favoriete game van het moment? Goh, dat hangt echt van mijn mood af. Heel vaak zijn het single player games, als ik geen zin heb om samen te spelen met anderen. En momenteel ben ik helemaal in de ban van The Last of Us part 2. De sfeer, de personages, het verhaal, de muziek... alles klópt bij die game, fantastisch om in het verhaal te stappen. Er was wat controverse rond de lesbische hoofdpersonages, wat alleen maar bewijst hoe moeilijk het is voor mensen die ‘anders’ zijn: een andere geaardheid, een andere huidskleur, een beperking... Ik vind het geweldig dat de lgbtqi+-gemeenschap eindelijk actiehelden krijgt in een videogame. Maar er worden ook in ons land straffe games gemaakt, veel mensen weten dat niet. Divinity van het Gentse softwarebedrijf Larian is bijvoorbeeld zo’n topgame – grappig en met goede verhaallijnen - die wereldwijd succes heeft. Toenmalig minster van Media Sven Gatz heeft met zijn actieplan in 2018 de Vlaamse gamingindustrie een flinke duw in de rug gegeven met onder meer een taxshelter voor Vlaamse gameontwikkelaars.”

De cultuursector voelt zich door diezelfde overheid dan weer flink in de steek gelaten. Ook jouw theatertournee moest worden onderbroken...

“Mijn show B30VA gaat onder andere over hoe het voelt om dertig te worden. Vlak voor de première, eind vorig jaar, is mijn vader gestorven. Toen kwam die rush van het toeren en daarna die lockdown. Het was best woelig allemaal. Ik sta op 18 juli twee keer live in het Rivierenhof in Deurne en dat is echt iets om naar uit te kijken. Ik denk dat ik bijna verplicht ben om iets rond corona in die show te steken. Ik hoorde psychiater Dirk De Wachter op de radio zeggen: ‘In moeilijke tijden is humor zó belangrijk’. Ik denk dat wij het als comedians aan de mensen verplicht zijn om over corona te praten. Al is het maar om te laten voelen dat wij er ook mee zaten, dat wij er samen voor staan. Maar om met een positieve noot te eindigen: ik heb tijdens de lockdown ook ontdekt dat ik hier op de Paardenmarkt keisympathieke mensen in mijn buurt heb wonen. De buren van hier rechtover spraken mij spontaan aan en zeiden: ‘Geef een seintje als we iets kunnen doen hé?’ Dat virus heeft ons dus ook ergens dichter bij elkaar gebracht...”

Met YUGO heb jij alles in handen: het beste van Telenet gecombineerd met het strafste entertainment. Ontdek de all-in bundel via telenet.be/yugo.

De 5 must-sees van William

We hebben met z’n allen behoorlijk wat series, films én games verslonden tijdens de lockdown, blijkt uit het onderzoek van Telenet YUGO. Dit is de top 5 van William…

1. Game of Thrones. “Een van mijn favoriete series aller tijden. Wat mij het meest fascineerde, is de verscheidenheid aan personages en hoe de verhaallijnen door elkaar verweven zijn. Ik mocht zelfs een comedy-special over de reeks maken voor Telenet!”

2. Chernobyl. “Een reeks over de nucleaire ramp die mij enorm naar de keel greep door zijn sfeer. De menselijkheid die je huiskamer binnensijpelt, vond ik ongezien.”

3. Black Books. “Een iets oudere Britse comedyreeks over een cynische misantroop die een boekenwinkel heeft, maar eigenlijk klanten haat. Hij wordt bijgestaan - of volgens hem lastiggevallen - door een vrolijke verkoper en een ook wel wat cynische, maar veel optimistischere collega. Hilarische reeks!”

4. The Last Of Us part II. “Heel sterk acteerwerk en sfeerzetting. Het verhaal kruipt onder je vel. Ik heb zelden zo op het puntje van mijn stoel gezeten bij een game, met momenten dropen de druppels zweet van mijn voorhoofd. Dikke aanrader!”

5. Hollow Knight. “Een van de beste games die ik ooit speelde. De vormgeving, de muziek, de gameplay: fenomenaal. Het is eigenlijk heel duister, over een koninkrijk dat vervallen is en in totale anarchie verzeilde. Je krijgt niet veel verhaal, maar moet dat zelf afleiden uit conversaties, teksten en omgevingen.”