Wil je weten hoe oud je wordt? Deze slimme app voorspelt je levensduur aan de hand van je lichaamsbeweging kg

02 april 2018

20u33

Bron: Engadget 39 Multimedia Activitytrackers – zij het een smartwatch of een slimme app op je telefoon - kunnen je een precies idee geven van hoelang je nog te leven hebt. Russische wetenschappers ontwikkelden een manier om aan de hand van je lichaamsbeweging je totale levensduur en algemene gezondheid te peilen. Dat algoritme werd verwerkt in een gratis app.

Het was al langer mogelijk om je levensduur min of meer in te schatten, bijvoorbeeld op basis van genetica of lichamelijke gezondheid, maar nu ontdekten Russiche wetenschappers een preciezere manier om je sterfdatum te voorspellen. Daarvoor gebruikte het team een vorm van artificiële intelligentie. Het AI-systeem werd getraind om een verband te vinden tussen beweging, slaap en algemene fitheid aan de ene kant, en leeftijd en levensduur aan de andere kant.

Zo werd gekeken naar het aantal stappen per dag, en je slaapkwaliteit, maar ook naar hoe vaak je wisselt tussen een ‘actieve’ en een ‘non-actieve’ toestand: bijvoorbeeld wanneer je aan je bureau zit, en daarna vertrekt naar de fitness. Op basis van die factoren kan het systeem voorspellen hoelang een persoon gemiddeld nog te leven heeft. Uit de testen blijkt dat het ontwikkelde algoritme bovendien accurater is dan andere bestaande modellen rond sterfterisico die gebaseerd worden op dezelfde data.

Wearables

Wat het algoritme echt bijzonder maakt, is dat alle nodige informatie realtime verzameld kan worden door een wearable: een activitytracker, een smartwatch of een app op je smartphone die je bezigheden meet. Nu al gebruiken miljoenen mensen wereldwijd een wearable om hun lichaamsbeweging bij te houden. De nood aan doktersafspraken of langdurige onderzoeken om je levensduur te berekenen, wordt zo handig omzeild.

Gratis app

Het slimme algoritme dat het systeem aandrijft, werd verwerkt in Gero Lifespan, een gratis app voor iOS. De app meet hoe gezond gebruikers leven en zou tonen hoe ze hun levensduur kunnen verlengen. Bijvoorbeeld kunnen gebruikers experimenteren door tien dagen vroeg te gaan slapen of te trainen om 5 kilometer te lopen, en daarna bekijken hoezeer hun levensverwachting is gestegen, volgens de appbeschrijving.

Verzekeringssector

Echt zeker van je levensduur is de app natuurlijk nooit. Zo houdt de app geen rekening met je dieet en eventuele genetische factoren. Toch kan het achterliggende algoritme veel betekenen, zegt Peter Fedichev, het hoofd van het onderzoeksteam. Onder andere de verzekeringssector zou het systeem kunnen gebruiken om gebruikers korting te bieden op hun polis, en ook eventuele toekomstige anti-verouderingstherapieën kunnen erbij baten, concludeert hij.