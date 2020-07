Wil je beter geluid uit je tv krijgen? Onze techspecialist belicht de voordelen van een soundbar Ronald Meeus

30 juli 2020

11u30

Bron: tweakers.net/audio 0 Multimedia Het is algemeen geweten dat de meeste tv-luidsprekers niet bepaald indrukwekkend zijn. Maar bij een epische kijk- en/of luisterervaring, zoals een film, videogame of concert, hoort juist wél een deftig audiosysteem dat het geluid vanuit alle richtingen in de kamer blaast. Is een soundbar dan de oplossing?

Tot tien jaar geleden was de enige ware keuze voor een goed audiosysteem in je woonkamer een zogenaamd 5.1-surroundsysteem: vijf in de hoeken van de kamer opgestelde luidsprekers, plus een subwoofer. Vervolgens kwamen de soundbars op. Die ‘meten’ de akoestiek in de kamer, en proberen vervolgens met galm een 3D-geluidseffect na te apen.

Een audiopurist zal nu meteen protesteren en zeggen dat de ‘surround’ van zo’n soundbar in de verste verte niet tipt aan het geluid van een 5.1-surroundsysteem. En hij of zij heeft gelijk, want het is elementaire fysica dat geluid uit 5 bronnen geluid uit 1 bron zal overtroeven. Maar toch: moderne soundbars zijn intussen zo goed, dat veel consumenten het klein beetje verlies in audiokwaliteit wel voor lief nemen, in ruil voor de gemakkelijkere oplossing.

Plots populair

In 2019 werden er wereldwijd iets meer dan 30 miljoen soundbars verkocht. Tegen eind dit jaar zal het 36 miljoen zijn. In 2015 waren het er nog maar 12 miljoen. Vanwaar die plotse populariteit?

1. Het gebruiksgemak : gedaan met het gehannes met verschillende speakers, die dan ook nog eens allemaal moeten worden bekabeld, en op diverse plaatsen rondom je woonkamer moeten worden geposteerd. Een simpel bakje dat je boven of onder je tv hangt of plaatst, en klaar is kees.

2. Essentiële uitbreiding : als je in je leven al wat tv’s versleet, dan weet je dat de ingebouwde speakers meestal niet je dat zijn. Als je geen handenvol geld wil uitgeven aan een audiosysteem en ook je woonkamer niet vol wil zetten met speakers, dan is zo’n soundbar gewoon een must-have.

3. Betere geluidskwaliteit : de fabrikanten van audioproducten hebben de afgelopen 10 jaar niet bepaald stilgezeten. Zo zijn er onder andere geluidstechnieken als Dolby Atmos en DTS:X bijgekomen. Zeker de topklasse soundbars hebben uitstekende geluidskwaliteit. Let wel op: als je houdt van een echt vol basgeluid, koop je best een soundbar mét subwoofer.

Kabel versus draadloos

De meeste soundbars gebruiken een optische audiokabel. Prima, maar het kan nooit kwaad om er een te hebben die ook minstens één HDMI-ingang heeft. De reden? Zo kan je ook andere bronnen rechtstreeks op je soundbar aansluiten.

Vraag je bijvoorbeeld ook af of je je soundbar ook voor andere dingen wil gebruiken, bijvoorbeeld om naar muziek te luisteren. Sommige soundbars kunnen op wifi, anderen hebben bluetooth, en er zijn er intussen ook al die dienst doen als slimme speakers.

Vergelijk hier de prijzen en specificaties van de beste soundbars.

Lees ook:

LG GX oled-tv Review - Platter dan de platste televisie

Bluetoothoordoppen Round-up - Is duurder ook beter?

Deze tv’s gaan naadloos over in je interieur