Wij hebben de 'Spectacles 2.0' getest, de gloednieuwe camerabril van Snapchat. En jij kan er eentje winnen! avh

07 mei 2018

14u07 0 Multimedia Snapchat heeft een nieuwe versie van de ‘Spectacles’ uitgebracht, een futuristische bril waarmee je foto’s en filmpjes kan maken. Wij hebben de nieuwe bril uitgetest en die is ondanks enkele hardnekkige kinderziektes behoorlijk snel en strak. Doe mee aan onze wedstrijd en maak kans op een gloednieuwe Spectacles 2.0!

Spectacles 2.0 ziet er veel beter uit dan de 1.0 die Snapchat vorig jaar uitbracht. Hij is een pak lichter en ook de bijhorende gele case is compacter. Maar hoewel de lelijke gele cirkels op het montuur verdwenen zijn, valt het nog altijd op dat je met een camerabril rondloopt. Wie dus als James Bond met ‘spy goggles’ de straat op wil, koopt best geen Spectacles, want erg subtiel is die niet.

Onder water filmen is dan weer geen enkel probleem, want de Spectacles 2.0 is waterdicht. Diepzeeduiken overleeft de Spectacles niet, maar spring er gerust mee in een zwembad.

Mooie upgrade

Naast het uiterlijk heeft ook de camera een mooie upgrade gekregen. De foto’s zien er haarscherp uit en de video’s zijn vloeiend. Daarnaast heeft de Spectacles 2.0 een tweede microfoon die geluidsopnames beter en voller maakt.

Nog een verbetering met Spectacles 1.0 is de batterijduur. De batterij van de bril gaat weliswaar even lang mee als die van zijn voorganger, maar in de speciale oplaadcase zitten nog eens vier herlaadbeurten. Na ongeveer 70 video’s is de batterij leeg, maar dan kan je hem gewoon even in de case stoppen om op te laden.

Nadelen

Aardig wat upgrades dus, maar de nadelen die de eerste Snapchatbril had, heeft de tweede ook. Hoewel de bril foto’s, video’s en geluidsopnames kan opslaan, kan je er niets mee aanvangen zonder de Snapchatapp. Wij hopen dan ook dat Snapchat de derde bril loskoppelt van de app, maar dat is ijle hoop vrezen we. Gelukkig gebeurt het importeren van snaps naar je telefoon razendsnel via Bluetoothverbinding.

Conclusie

Gadgetfreaks zullen de Spectacles 2.0 geweldig vinden, maar of de modale Snapchatter straks met een camerabril op zijn neus rondloopt, valt nog af te wachten. De lens is subtieler in het montuur verwerkt, maar opvallen doet ze nog altijd.

We denken wel dat Snapchat een goede weg is ingeslagen en misschien kunnen zij wat Google voorlopig niet kan: de slimme bril mainstream maken.

De Spectacles 2.0 is nu verkrijgbaar via de webshop van Snapchat. De bril kost 174,99 euro en is beschikbaar in drie kleuren: Onyx (zwart), Ruby (rood) en Sapphire (blauw).

Wil jij ook een Spectacles 2.0? Klik dan hieronder op jouw favoriete exemplaar en wie weet krijg jij er binnenkort eentje thuis geleverd. Veel succes!