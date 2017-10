Wifi- en bluetooth-knoppen in bedieningspaneel iOS 11 zijn "misleidend en onveilig" Joeri Vlemings

13u01

Apple koos er bewust voor om de wifi- en bluetooth-knoppen in het bedieningspaneel van iOS 11 een andere functie te geven. Wie denkt dat hij via het control center de wifi of Bluetooth kan uitschakelen, komt bedrogen uit. Heel wat misnoegde gebruikers meldden dat al meteen in september, maar nu komt er ook uit andere hoek kritiek. De EFF noemt de bewuste aan/uitknoppen "misleidend en slecht voor de veiligheid van de gebruiker".

De EFF is voluit de Electronic Frontier Foundation. Het is een gerenommeerde Amerikaanse non-profitorganisatie, die sinds 1990 waakt over de rechten van de digitale consument. En die EFF vindt nu dat Apple met zijn laatste mobiele besturingssysteem zelfs de "veiligheidsbewuste gebruikers kwetsbaar maakt". De reden hiervoor is dat als je wifi of bluetooth via de icoontjes op het bedieningspaneel zogezegd uitzet, je ze toch niet volledig uitschakelt. Apple wéét dat. Meer nog, de techgigant uit Cupertino kiest er bewust voor dat de gebruiker via het snelmenu - effe naar boven swipen - enkel de actieve verbinding met een netwerk of met andere toestellen kan verbreken. Apple voert aan dat het op die manier op de achtergrond enkele diensten wil blijven laten draaien, zoals je locatievoorzieningen, je verbinding met de Apple Watch of de AirDrop-functie.

Lang niet elke gebruiker is hiervan op de hoogte omdat Apple het niet duidelijk communiceerde. Hierdoor rijzen er ook vragen rond veiligheid en privacy, stelt de EFF. Want je gaat er als gebruiker van uit dat je de functies via het bedieningspaneel vollédig hebt uitgezet, nadat het icoontje van blauw naar grijs verkleurde. Mis dus. Even checken in instellingen leert je dat de aan-modus van je wifi/bluetooth toch nog altijd geactiveerd is. Bovendien zal jouw toestel de via het bedieningspaneel verbroken verbinding automatisch - ongevraagd dus! - om vijf uur 's ochtends weer doodleuk herstellen. Wifi gaat ook vanzelf weer helemaal aan wanneer je je naar een andere locatie begeeft, al wandelend of met de auto. Het systeem 'overrulet' dus de keuze van de gebruiker en 'uit' betekent niet 'uit' maar 'een beetje uit'. Problematisch, vindt de EFF.

jv Wifi en bluetooth lijken uitgeschakeld maar zijn dat niet helemaal.

Vliegtuigmodus

De gebruiker kan de besproken functies enkel via de wifi- en bluetooth-schuifknoppen in instellingen helemaal uitschakelen, terwijl dat in iOS 10 ook nog gewoon kon door te tikken op de knoppen in het bedieningspaneel zelf - en aan die handigheidjes dankt het snelmenu toch zijn bestaansreden? Je kan de wifi/bluetooth eventueel wél via het bedieningspaneel beide tegelijk uitzetten door de vliegtuigmodus in te schakelen. Vervolgens kan je desgewenst meteen je wifi weer aanzetten in het bedieningspaneel, om zo bijvoorbeeld enkel de bluetooth compleet inactief te maken.

De EFF wijst ook op het nut om bluetooth en/of wifi in de uit-stand te zetten wanneer je ze niet nodig hebt. Veiligheidsoverwegingen - bluetooth kan kwetsbaar zijn - en het sparen van de batterij zijn daarvoor goede argumenten. De gebruiker moet sowieso zélf duidelijk kunnen kiezen wat hij of zij wil. En die gebruikerscontrole heeft iOS 11 bemoeilijkt, meent de EFF.