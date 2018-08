Wie pakt de polepositie bij de slimme speakers: Google of Apple?

07 augustus 2018

08u00

Slimme speakers, die toegang leveren tot artificiële intelligentie via spraakcommando's, komen dichter en dichter bij een Belgische release. Maar wat kun je ermee? Klinken ze goed genoeg om je huidige speakers te vervangen? Hoe intelligent zijn ze al? En hoe zit het eigenlijk met privacy? We zetten de Google Home Max op tegen de Apple HomePod

1. Geluidskwaliteit

Het draait bij slimme speakers voor een groot deel om de 'slimmigheid' van de assistenten, die in de 'cloud' zitten. Belangrijk daarbij zijn de luidsprekers, want die bepalen hoe de Home Max en HomePod klinken. Over geluidskwaliteit is het moeilijk twisten, maar het geluid van de Google Home Max klinkt veel beter en gelaagd. Waar de HomePod meer een brij aan geluid voortbrengt, kun je bij de Home Max de lage, midden- en hoge tonen beter van elkaar onderscheiden. Ja, de Home Max is ook een stukje groter en dat is sowieso voordelig voor de bastonen. We kraken de HomePod zeker niet af: voor een speaker die zo klein is, klinkt die best wel goed.

Winnaar: Google Home Max

2. Instelgemak en functionaliteit

Beide slimme speakers zijn eenvoudig in te stellen als je ze uit de doos haalt. Bij de taal is Nederlands helaas nog niet beschikbaar. De Google Home Max heeft meer instelmogelijkheden. Zo kan je in de Google Home-app het volume van je wekkers en timers instellen.

Winnaar: Google Home Max

3. Muziek en video

De bekendste kritiek op de Apple HomePod: hij synct niet met Spotify. En wetende hoeveel mensen Spotify intussen als primaire muziekstreamingdienst gebruiken, is dat echt wel een gemis.

Met de Google Home Max kan je een serie opzetten door iets te zeggen à la 'Play Dark on Netflix', waarop de Home Max het via een Chromecast-apparaat afspeelt. De logische redenering zou zijn dat de HomePod hetzelfde kan doen via een Apple TV (Apple wil immers enkel eigen diensten en hardware gebruiken), maar dat is dus niet mogelijk. Erger nog: op het vlak van video stelt de HomePod sowieso teleur, want hij ondersteunt tout court geen videodiensten.

Winnaar: Google Home Max

Lees ook: Slimme lampen? Deze bieden meest waar voor je geld

4. Welbespraaktheid

Assistenten, van vlees en bloed of digitaal, moeten vooral slim zijn. In het geval van deze slimme speakers hangt dit voor een groot deel samen met de functionaliteit. Het gaat er dus niet alleen om dat de HomePod en Google Home Max iets kunnen, maar ook dat ze je begrijpen.

Welbespraaktheid is iets waar je misschien niet meteen aan denkt bij intelligentie, maar het bepaalt wel hoe een assistent overkomt. Siri is op dit vlak duidelijk minder bedreven dan Google Assistant. Ze legt de nadruk vaak op het verkeerde deel van een zin, en klinkt dus erg onnatuurlijk. Ook zijn de pauzes tussen de woorden soms te kort, waardoor ze echt meer als een robot klinkt dan als een mens.

Google Assistant doet het beter, maar is ook niet perfect. Er zit net als bij Siri weinig variatie in de intonatie, wat vreemd klinkt.

Winnaar: Google Home Max

5. Intelligentie

Ook kennis is een issue bij intelligente toestellen. De Google Home plukt zijn info van websites als Quora of Wikipedia en heeft verder de eigen Google Knowledge Graph tot zijn beschikking.

De HomePod kan ook wel informatie op Wikipedia zoeken, maar heeft duidelijk minder bronnen.

Google Home wint hier dan ook met gemak van Siri op de HomePod. We kregen van de Google Home Max ook niet altijd het juiste antwoord, maar als het toestel iets wist, was het vaak ook verrassend actueel. Zo kon Google Home tijdens het WK opsommen welke landen nog meededen en vermeldde het meteen de wedstrijden van die dag en de uitslagen van de vorige dag op.

Iets wat de HomePod helaas niet kan, is stemmen herkennen. Bij Google Home Max werkt dit sinds kort wel, via Voice Match. Iedere persoon die dit wil instellen, moet zijn of haar Google-account met de Home Max verbinden.

Winnaar: Google Home Max

6. Privacy

Apple staat erom bekend om zorgvuldiger met privacy om te gaan dan Google, en is ook hier de duidelijke winnaar op privacyvlak. Google onthoudt alles wat je ooit tegen je speaker gezegd hebt, na het uitspreken van een hot word als 'Hey Google'. Vervolgens wordt die informatie doorgestuurd naar de servers van het bedrijf en dat wordt allemaal voor onbepaalde tijd bewaard. Bij Apple wordt diezelfde informatie niet gekoppeld aan je account. De informatie wordt bij de HomePod aan een willekeurige identiteit gekoppeld en zes maanden bewaard. Daarna wordt die nog twee jaar bewaard, maar dan los van je identiteit.

Winnaar: Apple HomePod

