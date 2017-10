Wie draadloze telefoon uit VS gebruikt, riskeert boete tot 16.000 euro jv

13u20

Bron: Belga 0 thinkstock Multimedia Het BIPT, de federale telecomwaakhond in België, waarschuwt consumenten om geen draadloze telefoons voor de vaste lijn aan te kopen in de Verenigde Staten of Canada voor gebruik in ons land. De technologie waarmee die toestellen werken, DECT 6.0, verstoort in onze contreien immers het gsm-signaal.

Over draadloze communicatie worden afspraken gemaakt. Het te verdelen radiospectrum is immers schaars en er moet over gewaakt worden dat verschillende toestellen elkaar niet storen. Vaak gebeurt die spectrumverdeling via internationale afspraken, waardoor bijvoorbeeld een smartphone kan werken in zowel België als in bijna alle hoeken van de wereld. Toch zijn er historisch verschillen ontstaan bij de toewijzing van het spectrum.



Dat levert soms problemen op, zoals bij de draadloze telefoons die in de Verenigde Staten en Canada worden verkocht. Die toestellen maken gebruik van dezelfde "band" die in Europa door de mobiele operatoren mag gebruikt worden. Volgens de vergunning mogen geen andere toepassingen gebruikmaken van de frequenties voor mobiele telefonie.



Het gemak waarmee draadloze telefoons gekocht kunnen worden op het internet of op reis heeft het gebruik ervan in België doen stijgen. Operatoren merken daardoor ook meer hinder, zegt het BIPT. "Indien ernstige en herhaalde storingen worden vastgesteld en de dader welbewust handelt, kan het materiaal in beslag worden genomen en kan ook de betaling van een boete worden opgelegd", waarschuwt de telecomwaakhond. In de wet staan boetes van 1.600 tot 16.000 euro en/of een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar. Het BIPT zegt een storingsbron altijd te kunnen opsporen.