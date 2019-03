WhatsApp wil fake news aanpakken met ingebouwde beeldzoekfunctie jv

14 maart 2019

14u27

Bron: WABetaInfo 0 Multimedia WhatsApp werkt aan een tool waarmee je makkelijk kan nagaan of een beeld al dan niet fake is. Je kan dan een ontvangen of verzonden foto opladen in Google om hetzelfde of gelijkaardige beelden op te zoeken op het web. Dat leidt WABetaInfo af uit betaversie 2.19.73 voor Android die WhatsApp heeft ingediend bij Google Play.

WABetaInfo benadrukt dat de toepassing op dit moment nog niet in voege is. Het gaat om de ingebouwde functie die de zoekmachine Google zelf ook aanbiedt. Op de homepage van Google kan je klikken op afbeeldingen en vervolgens op het cameraatje in de zoekbalk. Daar kan je dan een afbeelding opladen waarnaar Google op het web gaat speuren.

Mogelijk wordt dat dus op termijn ook geïmplementeerd in de volgende versies van WhatsApp. Bedoeling is dat de gebruiker op die manier snel kan verifiëren of het beeld écht is dan wel fake. WhatsApp wil de strijd aangaan tegen desinformatie. In India kampte de berichtenservice bijvoorbeeld recent nog met grote problemen op dat vlak. WhatsApp besloot in januari zelfs om beperkingen op te leggen aan het forwarden in India.