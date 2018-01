WhatsApp lanceert berichtenapp voor bedrijven kv

18 januari 2018

17u51

Bron: Belga 1 Multimedia Berichtenapplicatie WhatsApp komt met een versie specifiek voor kleinere bedrijven. 'WhatsApp Business' moet voor die bedrijven een communicatiekanaal met de klanten worden, zo meldt de Facebookdochter vandaag.

Met WhatsApp Business wil het bedrijf zich sterker opwerpen als communicatiekanaal voor bedrijven. De mobiele applicatie moet nieuwe hulpmiddelen aanreiken aan bedrijven, heet dat, zodat ze tijd kunnen besparen. Bijvoorbeeld door het antwoord op vaak gestelde vragen op te slaan, zodat het bedrijf dat antwoord makkelijk kan uitsturen. Een andere mogelijkheid zijn bijvoorbeeld afwezigheidsberichten voor de klantendienst.

De app is in eerste instantie enkel beschikbaar voor het Android-besturingssysteem. Wanneer er een komt voor iOS van Apple, is nog niet geweten. WhatsApp Business is sinds vandaag via de applicatiewinkel van Google beschikbaar in de VS, Groot-Brittannië, Italië, Mexico en Indonesië. De komende weken volgt de rest van de wereld.