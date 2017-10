WhatsApp laat weten waar je bent dankzij hun nieuwste functie MV

11u45

Bron: WhatsApp, rtlnieuws, NOS 0 ANP XTRA Multimedia Ben je op zoek naar jouw vrienden op een festival of wil je weten waar je kind op dit moment uithangt? Dankzij de nieuwste WhatsApp-functie wordt dat kinderspel. De laatste versie van WhatsApp laat toe je locatie live met iemand te delen.

"Wanneer je met je vrienden afspreekt of je geliefden wil laten weten dat je veilig bent. Live Location is een simpele en veilige manier om mensen te laten weten waar je bent.": zo schrijft WhatsApp over hun nieuwe functie in een blogbericht.



De functie wordt voorgesteld bij de laatste nieuwe bètaversie van WhatsApp. Het was al een tijdje mogelijk om je locatie te delen via de app. Maar nu kan je ook voor het eerst je locatie, voor een bepaalde tijd, continu doorgeven aan je gesprekspartner.



Kinderspel

De functie gebruiken is erg simpel. Je gaat naar een WhatsApp-gesprek, drukt op het plusje (iOS) of het paperclipje (Android) en kiest dan voor 'locatie'. Naast 'huidige locatie' kan je nu dus ook kiezen voor 'Live locatie delen'. Daarna selecteer je hoe lang je jouw locatie wil delen: 15 minuten, één uur of acht uur.



Ook kan je tijdens een groepschat live jouw locatie delen. Alle deelnemers die op dat moment hun locatie delen worden zichtbaar op een kaart.



Veiligheid

Je locatie delen is dus niet voor altijd. Je kunt het delen op elk moment stopzetten. Maar wanneer je er bijvoorbeeld voor kiest om acht uur lang jouw locatie te delen en dit vergeet uit te schakelen, kan er dus acht uur lang in het oog gehouden worden waar jij op dat bepaald moment bent.



Maar dankzij de end-to-end-encryptie kan WhatsApp gelukkig zelf niet zien wat jouw locatie is. De gegevens worden alleen doorgegeven aan de door jou gekozen ontvanger.





Lees ook: Gemeente bereiken via WhatsApp