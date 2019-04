Whatsapp laat gebruikers zelf kiezen of iemand ze automatisch aan groepschat kan toevoegen HR

03 april 2019

21u23

Bron: ANP 0 iHLN Gebruikers van WhatsApp kunnen voorkomen dat ze automatisch aan allerlei groepschats worden toegevoegd. Voortaan kunnen ze instellen wie het recht hebben om ze toe te voegen aan zulke groepen.

Ze kunnen aangeven dat iedereen dat mag, of helemaal niemand, of dat alleen hun eigen contactpersonen ze mogen toevoegen.

Een gebruiker die aangeeft dat helemaal niemand hem of haar mag toevoegen, kan nog steeds uitnodigingen krijgen via privéberichten. Maar die uitnodigingen verlopen na drie dagen en mensen hebben zelf de keuze. De eerste gebruikers krijgen op woensdag de nieuwe privacyinstellingen. In de komende weken wordt de verandering verder uitgerold.

