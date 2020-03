WhatsApp laat gebruikers chatten met WHO om nepnieuws tegen te gaan Arnoud Wokke/Techredactie

26 maart 2020

13u39

WhatsApp gooit een aantal nieuwe wapens in de strijd tegen nepnieuws over het coronavirus. Zo is het nu al mogelijk om een chatbot van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te raadplegen. Die chatbot biedt hapklare informatie, zoals een overzicht van veelvoorkomende mythes rond Covid-19. Ook wil WhatsApp het mogelijk maken om de tekst van doorgestuurde berichten op te zoeken via Google. Gebruikers moeten zo snel kunnen checken of het bericht uit een betrouwbare bron komt. Er draait momenteel een test met die functie.

Om met de WHO te chatten, klik je via je smartphone op deze link. Als je het gesprek begint met ‘Hi’, krijg je als antwoord een menu te zien. Reageer met een cijfer naar keuze om de desbetreffende informatie op te roepen. Zo kan je bijvoorbeeld de laatste cijfers vragen, reisadvies bekijken, veelvoorkomende mythes bekijken en doneren. De info lijkt voorlopig enkel in het Engels beschikbaar.

Fake news

Een tweede functie wordt op dit moment getest. Door een nieuwe knop zouden gebruikers doorgestuurde berichten automatisch kunnen googelen. In een test die Android Police opmerkte, werd het icoon van een loep naast het bericht getoond. Als gebruikers daarop drukken, kopieert en plakt WhatsApp de tekst in een Google-zoekvenster. Daardoor kunnen gebruikers snel bekijken of de tekst uit een betrouwbare bron komt of niet.

De functie moet snel beschikbaar worden, meldt WhatsApp-moederbedrijf Facebook aan Nu.nl. “De functie wordt momenteel getest en we kijken ernaar uit de functie in de nabije toekomst te introduceren”, aldus een woordvoerder tegen de nieuwssite.

