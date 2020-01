WhatsApp al maanden verboden voor VN-medewerkers kv

23 januari 2020

23u18

Bron: ANP 0 Multimedia Functionarissen van de Verenigde Naties mijden al sinds juni vorig jaar WhatsApp voor hun (onderlinge) communicatie. In die maand kregen zij de instructie om WhatsApp niet meer te gebruiken vanwege de onveiligheid.

Twee experts van de VN verklaarden gisteren dat ze informatie hadden die wijzen op de "mogelijke betrokkenheid" van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman bij het hacken via WhatsApp van de mobiele telefoon van Amazon-topman Jeff Bezos. De VN riepen de VS op een onderzoek in te stellen.

Op de vraag aan de woordvoerder van secretaris-generaal Antonio Guterres of deze ook met de kroonprins berichten had uitgewisseld via WhatsApp, meldde deze dat dit bij de VN uit den boze is. "De senior functionarissen bij de VN hebben instructies WhatsApp niet te gebruiken, het wordt niet ondersteund als een veilig mechanisme."