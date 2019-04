Werkt jouw gps-systeem nog wel na dit weekend? Zo controleer je het kg

05 april 2019

13u23

Bron: Orolia, The Verge, Garmin, Tomtom, Mio, Tweakers 0 Multimedia Gebruik jij nog een ouder gps-systeem in de wagen? Dan is er een kans dat je toestel er na dit weekend de brui aan geeft door de ‘gps week rollover’ of de ‘gps week-omwenteling’, een bijzonder fenomeen dat zich één keer om de twintig jaar voltrekt. Hieronder wat je moet doen om te controleren of je Tomtom, Garmin of Mio gevaar loopt.

Die ‘gps-omwenteling’ houdt in dat de interne kalender van je gps op nul wordt gezet. Een beetje zoals de kilometerteller van een oude auto ook opnieuw begint nadat het 99.999 kilometer achter de rug heeft, aldus gps-fabrikant Tomtom.



De kalender van je gps werkt namelijk op basis van een weekteller: zodra er 1.024 weken (of bijna twintig jaar) zijn verstreken, springt de teller weer op nul. De laatste keer dat dat gebeurde was in augustus 1999. Nu, bijna twintig jaar later, staat hetzelfde te gebeuren in de nacht van zaterdag op zondag.

Foute kalender

En dat kan voor problemen zorgen. Simpel uitgelegd zou er een communicatiefout kunnen optreden tussen de gps-satellieten en je navigatiesysteem. Zo’n satelliet stuurt immers gegevens door naar je gps-toestel, die die gegevens op zijn beurt interpreteert op basis van zijn interne kalender. Maar wanneer de weekteller opnieuw op nul komt te staan, is het mogelijk dat je gps uitgaat van een compleet verkeerde datum in het verleden.



Dat kan dan weer gevolgen hebben voor de functionaliteit van je navigatiesysteem. Zo zou het kunnen dat het toestel incorrecte informatie over locatie of tijd weergeeft, en kan het trager werken of crashen.



Gelukkig worden er niet al te veel problemen verwacht. De meeste nieuwere gps-systemen zijn niet kwetsbaar voor het probleem. Eigenlijk loop je enkel gevaar als je over een oud toestel beschikt dat al tien of vijftien jaar niet meer is geüpdatet.

Wat moet je doen?

Stel dat je wél over een ouder toestel beschikt en dat dat toestel al jaren geen update meer ontving, dan is het nu de hoogste tijd om toch je software eens te vernieuwen. Het is daarom aangeraden om op de website van de fabrikant van je toestel op te zoeken of er updates beschikbaar zijn.

Bij Tomtom kan je op deze pagina het serienummer van je toestel ingeven. Daarna zie je of je toestel beschermd is tegen de bug.

Mio lijst elf Europese toestellen op die mogelijk getroffen worden door de omwenteling. Het gaat om de Pilot 15, Spirit 7700, Spirit 7800, Spirit 5100 / 5100, Spirit 5400 LM, Spirit 5450 LM, Spirit 5670 LM, Spirit 7500 LM / 7500, Spirit 7550 LM, Spirit 7670 en Mio Combo 5207.

Garmin geeft enkel een algemeen statement waarin het uitlegt dat het zich jarenlang heeft voorbereid op het fenomeen en dat uit testen blijkt dat de “meerderheid” van de Garmin-toestellen bestand zal zijn tegen de omwenteling. Volgens het bedrijf zal het probleem alleszins geen invloed hebben op de locatiebepaling.