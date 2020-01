Welke tech-spullen heb je nodig om vlogger te worden? Ronald Meeus

06 januari 2020

11u30

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Ze zijn bijna niet meer weg te denken van YouTube: vloggers. Het aantal professionele vloggers dat met YouTube geld verdient neemt ook steeds meer toe. Heb je zelf ambities in die richting? Dan heb je wel een heuse tech-uitrusting nodig. Dit zijn de essentials in je vlogkit.

1. Camera

De kern van je activiteiten zit hem in de camera waarmee je jezelf - of de wereld die je wil observeren in je filmpjes - capteert. De meeste vloggers gebruiken trouwens geen heuse videocamera, maar een fotocamera met videofunctie. Populair zijn bijvoorbeeld spiegelreflexcamera’s als de Canon EOS 90D of compactcamera’s als de Sony Cyber-Shot RX100. De reden is dat fotocamera’s een betere scherptediepte hebben dan veel camcorders, en bovendien ook beter in de hand liggen. Sta ook even stil bij de les: de meeste vloggers gaan voor een primelens, een lens met een vast brandpuntsafstand.

2. Microfoon

Minstens even belangrijk: je audio. Menig geweldig filmpje is al verknald door barslecht geluid.Een goede microfoon is dus echt wel een must. Maak je een podcast of doe je aan gamestreaming? Dan red je het wel met een usb-microfoon. Als je de wijde wereld intrekt voor je filmpjes, heb je meer nodig: een shotgunmicrofoon (ook: shotgun mike of mic). Dat is een microfoon die je bovenop je camera schuift, die geluid veel meer geconcentreerd kan vangen.

3. Gimbal

Je wil natuurlijk liefst dat je beeld een beetje stabiel blijft. Vroeger kon je dat enkel garanderen met een statief, maar nu is er ook de zogenaamde gimbal: een toestel dat de camera in balans houdt door middel van zwaartekracht. De gimbal zorgt ervoor dat je én in beweging kunt blijven, én tegelijkertijd stabiel filmt.

4. Laptop

Eens je beelden schoot, moet je ze natuurlijk ook nog gaan monteren. Een klassieke desktop kan, maar gesteld dat je veel onderweg bent, is een laptop wel zo handig. Opgelet: videobewerking vraagt veel rekenkracht, video’s zijn sowieso ook zware bestanden. Je hebt met andere woorden echt wel een laptop nodig met een stevige processor en videochip en bij voorkeur ook een groot genoeg beeld (15 inch) en full hd-beeldresolutie. Bekijk hier de laptops die aan die eisen voldoen.

5. Externe harde schijf

Eens je op pad gaat, zul je al snel grote brokken data verzamelen met je ongemonteerde opnames. De opslagruimte van je laptop zal daardoor snel vol zitten. Je hebt dus een externe harde schijf nodig, of - wat meer en meer in de mode komt - een draagbare ‘solid state drive’, die in plaats van een mechanische schijf een grote opslagchip heeft. Wel opletten qua prijzen: SSD’s zijn per terabyte aan gegevens (en voor vloggen heb je die terabytes nodig) nog merkelijk duurder dan HDD’s.

