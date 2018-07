Welke elektronica mag je nu wel en niet aan laten op het vliegtuig?

Ronald Meeus

16 juli 2018

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Wanneer je op reis gaat met het vliegtuig, moet je je ook tijdens die potentieel lange vlucht ergens mee kunnen bezighouden. Je smartphone, tablet of pc liggen voor de hand, maar welke mag je nu wel en niet gebruiken aan boord?

1. Smartphone

Je smartphone neem je vanzelfsprekend mee in je broekzak als je het vliegtuig opstapt. Je kan er wel niet mee doen wat je normaal op de begane grond wel kan. Zo is communiceren met je mobiele netwerk verboden, omdat het signaal dat je uitzendt de gevoelige apparatuur aan boord zou kunnen storen.

Om die reden eisen sommige luchtvaartmaatschappijen dat je je toestel volledig uitzet tijdens het opstijgen en de landing - de twee 'gevaarlijkste' momenten van de vlucht. De meeste maatschappijen vragen dat je de vliegtuigmodus aanzet, zodat alle radiocommunicatie vanuit het apparaat (inclusief wifi dus) uit blijft.

2. Tablet en eReader

Tablets (en eReaders) zie je vaak tijdens vluchten: je kan erop lezen, gamen of naar films kijken. Omdat je in de lucht geen toegang hebt tot het internet, moet je wel je digitale entertainment voorbereiden. Vergeet dus niet om de nodige games, boeken, films en tv-series te downloaden.

Pas op: het vliegtuigpersoneel zal je negen kansen op tien toch vragen om al je toestellen weg te steken bij het opstijgen en de landing. Dat heeft op zich niets met elektronica te maken; stel dat er iets misgaat, dan is het risico redelijk groot dat het uit je handen vliegt en zo een gevaarlijk projectiel wordt.

3. Draadloze hoofdtelefoon

De meeste draadloze hoofdtelefoons werken via Bluetooth, en dat mag in principe: Bluetooth is draadloze technologie die via radiostralen werkt (net als wifi), maar de afstand is erg kort.

Aan boord van een vliegtuig is een noice cancelling hoofdtelefoon echt geen overbodige luxe. Zo kan je het constante gezoem van het vliegtuig wegfilteren en alleen het geluid van je muziek, video of game overhouden.

4. Gameconsole

Veel draagbare gameconsoles zijn er niet meer te vinden; enkel Nintendo gelooft er nog in. De Japanse fabrikant heeft ze wel in twee varianten: de getrouwe 3DS/2DS, en de zowel in de woonkamer als onderweg bruikbare Switch.

Zo kan je op het vliegtuig gewoon verder met de games die je gisteren thuis aan het spelen was. Ook voor deze toestellen gelden dezelfde regels als alle andere elektronische apparatuur.

5. Laptop

Oké, tijdens de vakantieperiodes worden er misschien niet zo veel laptops bovengehaald, maar ook workaholics gaan af en toe op reis. Ook hier is enige voorbereiding aan de orde: zo zet je thuis best al je draadloos internet af. Sommige maatschappijen bieden wel onboard wifi, maar het gebruik daarvan valt meestal tegen: het is enorm duur, en de verbinding is vaak ellendig traag. Dan kijk je misschien toch beter wat uit het raam.

