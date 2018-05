Weg met die smurrie op het terras!

Dit zijn de 5 beste hogedrukreinigers

Ronald Meeus

11 mei 2018

10u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Terrastegels, dakpannen en andere oppervlakken waarop vuil makkelijk aanzet heb je in een oogopslag weer kraaknet met een hogedrukreiniger. Maar er zijn een hoop verschillen tussen modellen en merken. Welke is iets voor jou? Deze vijf modellen krijgen de beste reviews op technologiesite Tweakers.

Kärcher K 5 Premium Full Control Plus Home (€ 339)

Het Duitse Kärcher staat bekend omwille van zijn veelzijdige hogedrukreinigers, en dat is niet anders bij dit model. Met een werkdruk die van 20 tot 145 bar kan worden gezet (zowel geschikt voor het zachtere als het hardere werk) is hij goed voor de meeste oppervlakken. Bovendien heb je ruime keuze van opzetbare koppen.

Nilfisk E 140 (€ 299)

Ook dit apparaat van het Deense Nilfisk is een topper, met een scherpe prijs en ongeveer alle kracht en mogelijkheden die het zonet genoemde toestel van Kärcher laten zien. Alleen het aanbod aan accessoires is iets magerder dan die van Kärcher.

Eurom Force 1200 (€ 44,99)

De grote prijsbreker uit de lijst is dit budgetmodel van het Nederlandse Eurom. Vanzelfsprekend boet dit kleinere toestel in wat kracht betreft wanneer je het vergelijkt met de traditionele hogedrukspuiten in dit overzicht: 90 bar is het maximum dat dit beestje haalt. Maar er zit wel weer een deftig aantal accessoires op. Deze hogedrukreiniger is dus ideaal voor wie bijvoorbeeld maar een kleine stadstuin heeft, en dus niet de opslagplaats heeft of de nood aan een alles-erop-en-eraan-toestel.

Kränzle K 1050 TST (€ 629)

De Kränzle K komt dan weer uit het topsegment qua prijs, maar geeft daar ook een hoop kwaliteit voor terug. Alle onderdelen zijn uit hoogwaardig materiaal gemaakt, en de watertemperatuur kan naar 60 graden worden gebracht.

Hitachi AW 130 (€ 150)

Opnieuw een apparaat voor wie het met een beperkt budget wil doen. Met zijn 90-130 bar heeft deze Japanse Hitachi hogedrukreiniger wel een meer dan doenbare spuitkracht voor zijn prijs. Het aanbod aan verschillende spuitkoppen is wat beperkt, en met zo'n minimale kracht van 90 bar is hij niet zo geschikt voor broze oppervlakken.

