Weg met die berg strijk! Dit zijn de 5 beste strijktips

Dit zijn de 5 beste strijktips

23 oktober 2019

08u30

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 76 Multimedia Strijken is in de regel een tijdrovend en arbeidsintensief klusje: geen wonder dat de meeste van ons er een beetje een hekel aan hebben. Met de volgende tips en onze favoriete toestellen gaat het gegarandeerd sneller.

1. Zorg dat je was droog én gesorteerd is

Hoe droger je was, hoe vlotter je die kan strijken. Het helpt ook als die goed uitgeschud is, want dan zijn veel plooien er al vanzelf uit. Met op voorhand sorteren vermijd je mogelijke ongelukken: zo kan je de kledingstukken die maar een lage stand nodig hebben bovenaan leggen, en de stoffen die tegen een stootje kunnen bewerken met een al wat heter strijkijzer.

2. Gebruik stoom

Stugge stoffen of wasgoed met hardnekkige plooien? Stoom is uw vriend! Stoomstrijkijzers komen wel relatief veel voor, maar de betere optie is eigenlijk een stoomgenerator.

Onze favoriet : de Calor Pro Express Total Auto Control GV8960 (€ 165,19). Dat beestje werkt op een indrukwekkend vermogen van 2400 watt (hij is dus ook zo opgewarmd), heeft een groot waterreservoir van 1,8 liter en vooral: die hardnekkige kreukels vliegen er zo uit dankzij de krachtige stoomstoot van 340 gram per minuut. Bekijk hier de Calor Pro Express Total Auto Control GV8960.

3. Een beetje ruimte, aub

Niets zo vervelend als moeten strijken in een klein kruipkot. Ideaal, vooral nu het weer opkrikt, is strijken op je terras of in je tuin, terwijl de vogeltjes om je heen fluiten. Je zou denken dat je dan best kiest voor een draadloos strijkijzer, maar dat raden we toch niet aan: de huidige generatie draadloze strijkijzers scoort nog niet bijzonder goed op uithoudingsvermogen. Middenin je berg strijk moet stoppen omdat je toestel het begeeft is natuurlijk ook niet alles. Kies dus best gewoon voor een toestel met een wat langere draad.

Onze favoriet : de Philips Azur Performer Plus GC4516 (€ 48,99). Los van die handige draad van 2 meter, komt de stoom hier zelfs in het puntje van de strijkzool. Zo krijg je die moeilijke hoeken van je mooiste hemd ook netjes gestreken. Bekijk hier de de Philips Azur Performer Plus GC4516.

4. Denk aan je veiligheid

Laat een strijkijzer iets te lang op het textiel staan, en het brandt er zich losweg doorheen. Gelukkig hebben veel modellen vandaag een veiligheidsuitschakeling, die het gevaar voor verbranding opmerkt en automatisch het toestel uitzet. Die veiligheidsoptie vind je natuurlijk vooral in de iets duurdere toestellen, maar het zit ook bij enkele budgetapparaten.

Onze favoriet : de AEG DBS3350 (€ 89,95). Dankzij de zogenaamde ‘Thermoblock Boiler-technologie’ warmt dit strijkijzer op in 1,5 minuten. Het schakelt zichzelf weer uit na 10 minuten.

5. Make it fun

Een beetje vermaak mag wel tijdens die vervelende huishoudklussen. En voor strijken heb je dan wel twee handen nodig en genoeg van je aandacht, je kan tezelfdertijd ook naar de laatste Netflix-serie kijken of luidkeels meezingen met je favoriete muziek.

