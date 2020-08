Wéér platte batterij?! Dit zijn onze favoriete smartphones met topaccu’s Thomas Smolders

07 augustus 2020

11u30

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Niets zo irritant als halverwege de dag op zoek moeten gaan naar een stopcontact omdat je smartphone een lege batterij heeft. Deze vijf modellen houden het alvast iets langer uit dan de concurrentie!

Omdat we smartphones steeds intensiever gaan gebruiken, ligt de tijd waarin we een telefoon maar eenmaal per week moesten opladen helaas al jaren achter ons. De verkoop van powerbanks steeg evenredig met die van de smartphones. De accuduur van een smartphone, uitgedrukt in ampère-uur, is lang niet de enige factor die bepaalt hoe lang je smartphone het kan uithouden. Ook de zuinigheid van de processor, de helderheid van het scherm en wat je met het toestel doet spelen een rol.

Gemakkelijk smartphones vergelijken? Dat kan hier.

Samsung Galaxy M21 (vanaf 229 euro)

Wie vooral op de accuduur focust, krijgt bij de Samsung Galaxy M21 veel waar voor z’n geld. Het toestel van 229 euro heeft namelijk een batterij van maar liefst 6.000mAh. Verrassend genoeg gaan goedkopere modellen vaak langer mee. Niet omdat hun batterij spectaculair beter zou zijn, maar omdat het scherm minder energie verbruikt. Dat is ook hier het geval. De Samsung Galaxy M21 slaagt er alvast in om de twee te combineren: een stevige batterij in een minder high-end toestel.



OnePlus 8 (vanaf 586 euro)

Wat minstens even belangrijk is als hoe lang je batterij meegaat, is hoe snel hij kan opladen. De OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro maken gebruik van ‘Optimized Charging’, een methode die vermijdt dat je batterij overladen wordt en zo sneller verslijt. Als je je telefoon ‘s nachts oplaadt, zal hij bijvoorbeeld de laatste 20 procent in het laatste deel van de nacht opladen. Het toestel berekent zelf wanneer dat is, op basis van je wekker en wanneer je meestal je smartphone vastneemt. Anderhalf uur voor dat moment zal je smartphone volledig opgeladen zijn.



Fairphone 3 (vanaf 399 euro)

Lang geleden was het perfect normaal dat een telefoon een batterij had die je eruit kon halen. Wie intensief met z’n telefoon bezig was kocht gewoon een tweede batterij, die in nood gebruikt kon worden. De Fairphone 3 is een van de weinige smartphones op de markt die nog zo werkt. Wie dat wil, kan voor amper 29,95 euro een extra lithium-ion batterij met een capaciteit van 3000mAh in huis halen.



Moto G7 Power (vanaf 179 euro)

Gespecialiseerde techsites maken er een sport van om de batterijen van smartphones op de gekste manieren te testen. Door ze urenlang via 4G-video’s te laten afspelen bijvoorbeeld, of door het scherm op de allerhoogste helderheid te laten staan. Een opvallende hoogvlieger in die lijstjes is de Moto G7 Power, die amper 179 euro kost. De ‘Power’ in de naam is, met dank aan een 5000mAH-batterij, dus absoluut niet gestolen.



En dan nog een leuk faits divers: dat sommige fabrikanten ver gaan om de grootste te hebben, bewees het Chinese Blackview met de BV9100. Het buitenbeentje heeft een accuduur van maar liefst 13.000mAH. Dat is ongeveer vier keer zo veel als de iPhone 11. Het toestel is dan ook niet bedoeld voor huis-tuin-en-keukengebruik, maar is een zogenaamde ‘rugged smartphone’. Met dank aan het stevige omhulsel kan deze telefoon tegen valpartijen, water en stof. Het ideale toestel voor wie in de bouw werkt, op avontuur trekt of zijn smartphone geregeld laat vallen...

