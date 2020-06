Wat Vlaanderen leerde tijdens de lockdown…véél meer digitaal wordt het nieuwe normaal Aangeboden door Telenet YUGO

19 juni 2020

Als onzichtbare vijand zorgde COVID-19 in de eerste plaats voor heel wat onrust en menselijk leed. Maar de coronacrisis introduceerde of versnelde ook heel wat digitale gewoontes van de Vlaming ‘in zijn kot’. Dat blijkt uit een exclusief onderzoek van Telenet YUGO, de all-in bundel voor onbeperkt internet thuis, een giga pot mobiele data on the go en het strafste entertainment.

Let me entertain you!

45% van de Vlamingen bekeek tijdens de lockdown meer programma’s, series of films op YouTube dan voor de lockdown. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt zeer duidelijk dat er massaal naar digitale tv en on-demand-diensten werd gekeken de afgelopen tijd. De Vlaming consumeerde meer video dan voor de lockdown en geeft aan dat ook in de toekomst te blijven doen. Ook Telenetklanten rapporteerden een flinke stijging (Play: 24%, Play More: 22%, YUGO: 13%). En wat meer is: 74 tot 88% van de ondervraagden geeft ook aan dat die toegenomen consumptie in de toekomst niet zal verminderen of zelfs nog zal toenemen. Voor YUGO-kijkers is dat 81%!

Nieuwe online gewoontes

65% gebruikte méér apps dan vroeger.

Uit het onderzoek blijkt overduidelijk dat de Vlaming zich vanuit zijn veilige bubbel nieuwe digitale gewoontes eigen heeft gemaakt. Social media-apps werden gebruikt of méér gebruikt door 34% van de Vlamingen, gevolgd door apps om video’s te bekijken (23%). Ook gaming-apps hadden de wind in de zeilen met 26% gebruikers, gevolgd door online shopping-apps (21%). 1 op de 2 zag zijn online shopping-gedrag wijzigen tijdens de lockdown. Voor 3% van de Vlamingen was corona de katalysator om voor het allereerst online iets te bestellen. We kochten met z’n allen kleding en schoenen online (34% van de Vlaamse onlineshoppers bestelde méér dan voorheen), haalden maaltijden af of lieten die aan huis bezorgen (32% van de Vlaamse onlineshoppers bestelde online meer bij restaurants dan voor de lockdown) én bleven onszelf vooral goed verzorgen, ook al konden we in pyjama thuiswerken (30% van de onlineshoppers kocht online meer in de categorie persoonlijke verzorgingsproducten, beauty en gezondheid). Opvallend weetje daarbij: Telenet-klanten hebben merkelijk meer apps voor online shopping gebruikt dan niet-klanten (respectievelijk 24% en 17%).

En wat met liefde in tijden van corona? Wel, ook die werd voor sommige Vlamingen (vooral) digitaal beleefd. 4% meldt onlinedating-apps ‘zijn beginnen te gebruiken’ of ‘méér zijn gaan gebruiken’.

61% bleef in contact met familie en vrienden via WhatsApp

Als cafés sluiten, voetbaltrainingen wegvallen en concertzalen geen shows meer organiseren, dan wint contact houden via digitale weg natuurlijk enorm aan belang. Whatsappen (niet voor niets intussen in het Groene Boekje als werkwoord) bleek veruit de populairste manier, maar ook Facebook Messenger (55%), ‘gewoon’ bellen met de gsm of smartphone (49%) en Facebook (47%) deden het goed. Skype (21%), bellen via de vaste lijn (21%), FaceTime (21%), Snapchat (18%), Zoom (15%) en Houseparty (6%) werden ook gebruikt maar in mindere mate. En blijkbaar heeft de Vlaming zijn schroom om via schermpjes te converseren voorgoed overwonnen: 71% zegt ook na de lockdown te blijven chatten met familie en vrienden en 64% is voortaan fan van videobellen… al dan niet eindelijk opnieuw vanuit het café!

6% verkiest Tiktok

Als ze maar één app mogen kiezen, duidt 6% van de Vlamingen TikTok aan als de mobiele applicatie die ze écht meer gebruiken tijdens de crisis. Voor de niet-ingewijden: met de social media-app kun je korte muziekvideo’s van drie tot vijftien seconden maken en delen.

