Wat met roamingkosten na brexit? Proximus "wacht af", Telenet en Orange veranderen voorlopig niets

12 maart 2019

09u07

Als de Britten zonder akkoord uit de Europese Unie stappen, vervalt de EU-regelgeving over gratis gsm-roaming in Groot-Brittannië meteen. Orange en Telenet gaan in dat geval de huidige regeling zonder roamingkosten toch nog in stand houden, minstens op korte termijn. Proximus kijkt nog de kat uit de boom.

Roaming verwijst naar het bellen, surfen of sms’en in een ander land. Binnen de Europese Unie zijn daar al even geen extra kosten meer mee verbonden, maar in de rest van de wereld kan dat wel een flinke duit kosten. En dus kan het ook dat je binnenkort opnieuw moet bijbetalen voor roaming in Groot-Brittannië, als de Britten uit de EU stappen.

Hoe dat concreet in z’n werk gaat, is afhankelijk van of de Britten al dan niet een brexitdeal goedkeuren. Er zijn twee mogelijkheden. Indien Groot-Brittannië uittreedt mét een brexit-akkoord, komt er hoogstwaarschijnlijk een overgangsperiode waarbij de huidige regels nog een tijd overeind blijven.



Als Groot-Brittannië echter op 29 maart - of later als er uitstel zou komen - zonder deal uit de Unie stappen, vervallen de roamingregels meteen. In dat geval kunnen de operatoren weer kiezen welke tarieven ze hun klanten aanrekenen als die over het Kanaal bellen, sms'en of surfen.

Bijbetalen of niet?

Orange biedt al de grootste zekerheid: het bedrijf bevestigt dat zijn klanten in Groot-Brittannië zullen kunnen blijven "roamen zoals thuis" in elk scenario.

Telenet, dat ook Base bezit, zegt dat het "op korte termijn weinig waarschijnlijk is dat er iets verandert voor de klant". Over de lange termijn heeft Telenet nog geen beslissing genomen. Maar woordvoerster Isabelle Geeraerts zegt dat er in de Paasvakantie, die net na de brexit-datum valt, alvast niets zal veranderen.

Proximus tot slot wil "niet op de feiten vooruitlopen". Het bedrijf zegt af te wachten en zal "van nabij monitoren welke wending het dossier neemt".