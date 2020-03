Wat maak je allemaal schoon met een hogedrukreiniger? Ronald Meeus

13 maart 2020

08u30

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia De lente komt zoetjesaan in het land. Wie een tuin, terras of balkon heeft, kan nu al starten met de eerste schoonmaakmanoeuvres. Het perfecte gereedschap daarvoor blijft de hogedrukreiniger. De lente komt zoetjesaan in het land. Wie een tuin, terras of balkon heeft, kan nu al starten met de eerste schoonmaakmanoeuvres. Het perfecte gereedschap daarvoor blijft de hogedrukreiniger. Tweakers zocht uit wat je er allemaal mee kan doen en welke modellen momenteel de grootste aanraders zijn.

1. Stenen oppervlakken

Bakstenen, klinkers, betonnen oppervlakken en tegels kunnen sowieso tegen een stootje en dus ook tegen een stevige waterstraal. ‘Natuurlijk’ vuil - denk: modder, afgevallen bladeren - kan je zo wegspuiten met water, maar mos heeft zwaardere middelen nodig. Dat moet je eerst bewerken met een speciaal daarvoor bestemd detergent, dat je vervolgens enkele dagen moet laten intrekken, waarna je het met de roterende kop van je hogedrukreiniger (standaard bij de accessoires) normaal wel weg krijgt.

2. Houten oppervlakken

Je zou het omgekeerde verwachten, maar hoge druk helpt je om water te besparen. Als je een gewone tuinslang een uur laat lopen heb je ongeveer 3.500 liter water verbruikt. Fabrikant Kärcher beweert dat je met een goeie hogedrukspuit slechts 400 tot 600 liter per uur erdoor jaagt. Dat zou vooral liggen aan het feit dat de hogedrukspuit het schoonmaakwerk bespoedigt.

Het is trouwens onzin dat je hout niet met een hogedrukreiniger mag schoonmaken, maar je moet wel op enkele zaken letten. Zo mag de druk niet té hoog zijn en hou je de spuit beter ook een eindje weg van het hout. De meeste hogedrukreinigers hebben trouwens een speciale stand voor het schoonmaken van hout.

3. Kunststoffen en gelakte objecten

Het bovenstaande geldt ook voor plastic tuinmeubilair, omdat al te hoge druk de coating op het kunststof kan aantasten. Auto’s en fietsen doe je dan weer op eigen risico: gelakte oppervlakken en hoge druk, dat is toch opletten geblazen.

Onze aanraders

1. Kärcher K 7 Premium Full Control Plus Home (€ 440)

Veruit een van de populairste toestellen. Kracht: 3000 watt, werkdruk 180 bar. Terras, tuinmeubelen, tuingereedschap, zelfs zwaardere klussen als je zwembad kan je ermee schoonmaken. De maximale watertemperatuurtoevoer is 60°C. Bekijk hier de Kärcher K 7 Premium Full Control Plus Home.

(lees verder onder de foto)

Nilfisk E160.1-10 PADH X-TRA (€ 392)

Deze volledige set van het Deense merk Nilfisk valt vooral op door de brede waaier aan accessoires (rioolslang, terrasreiniger, vuilfrees, wasborstel, waterfilter). Kracht: 2300 watt, werkdruk 160 bar. De maximale watertemperatuurtoevoer is 40°C. Bekijk hier de Nilfisk E160.1-10 PADH X-TRA.

(lees verder onder de foto)

Eurom Force 2500IND (€ 210)

De laatste populaire set in ons rijtje is deze erg budgetvriendelijke van Eurom, die ook beschikt over meegeleverde terrasreiniger, vuilfrees en waterfilter. Kracht: 2500 watt, werkdruk 170 bar. De maximale watertemperatuurtoevoer is 40°C. Bekijk hier de Eurom Force 2500IND.

Bekijk hier nog andere populaire hogedrukreinigers



(lees verder onder de foto)

Lees ook:

Dit zijn de beste tv’s voor sportwedstrijden: betaalbare 65"-televisies

Met deze tools maak je je tuin weer lentefris

Deze robotstofzuigers maken je leven zoveel gemakkelijker