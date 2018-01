Wat je moet weten als je een tablet koopt voor kinderen Ronald Meeus

25 januari 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Zeuren je kinderen om een tablet? We vertellen je zo meteen welke je daar het beste voor in huis haalt. Maar lees eerst ook even de tips van de experts rond het gezond gebruik ervan.

Vanaf welke leeftijd?

Bij de meeste kinderen jonger dan tien jaar zijn tablets het eerste contact met digitale media. Dat merk je ook aan de vele apps die specifiek op kinderen gericht zijn. Maar vanaf welke leeftijd is het precies aangewezen om ermee te beginnen? Volgens deskundigen hou je tablets beter wat uit de buurt van peuters, omdat die nog steeds het beste de wereld verkennen door middel van echte, tactiele ervaringen. Pas vanaf twee jaar kan u uw peuter af en toe eens een tablet in de handen stoppen, en dan natuurlijk nog heel erg met mate.

Hoe lang mogen ze 'erop'?

De maximale 'schermtijd' die je - volgens opvoedkundigen - het beste toelaat is natuurlijk zeer afhankelijk van de leeftijd. Om onderaan te beginnen: opvoedkundigen vinden het voor heel jonge kinderen na een kwartier al welletjes, voor kinderen van vier à vijf jaar spreken ze van niet langer dan een half uur, voor kinderen vanaf zes à zeven jaar is de richtlijn een uur per dag. Vanaf een leeftijd van tien jaar is het oké dat je kind een eigen tablet heeft, maar ook dan wordt aangeraden om de schermtijd te beperken. Tegen de tijd dat je naar twee uur per dag of langer gaat, zouden ze al goed in het middelbaar moeten zitten.

Blijf in de buurt

Niet onbelangrijk, zeker voor wie erg jonge kinderen heeft: zorg ervoor dat ze de tablet in de gezinsruimte gebruiken. Laat ze er niet mee wegkruipen in een stil hoekje, waar je geen overzicht meer hebt over wat ze erop aan het doen zijn, en misschien zelfs vergeet hoe lang ze er al op zitten te tokkelen. Zo hou je controle over hun gebruik en kan je hen ook wat begeleiden.

De tabletkoning: Apple iPad 2017 (€ 374)

Wanneer we het aanbod aan tablets in ogenschouw nemen en het beste, het courantste en het meest populairste model eruit pikken, dan komen we nog steeds bij de iPad uit. Apple is dan ook de fabrikant die een zevental jaar geleden de hele tabletmanie in gang zette. Zijn recentste toestel is deze klepper. Tot vorig jaar kochten veel ouders een iPad Mini voor hun kroost en dat blijft qua grootte nog altijd een prima keuze. Maar het prijselement speelt natuurlijk ook mee, en daarin spant de 'reguliere' iPad, met een schermdoorsnede van 9,7 inch, vandaag de kroon. De basisversie vind je vandaag immers al voor een prijs onder de 400 euro.

Drie sterke Android-alternatieven

Goed, maar misschien hebben beide ouders een Androidsmartphone, en vind je het daarom aangewezen dat je kind ook een tablet onder dat besturingssysteem heeft - kwestie van beter te kunnen helpen wanneer er iets misgaat. Gelukkig zijn er ook tal van Androidtablets aan zeer democratische prijzen op de markt. De Galaxy Tab A van Samsung (€ 258) is wat dat betreft bijvoorbeeld een heuse klassieker aan het worden, en de Iconia Tab 10 van Acer (€ 289) en de recente Lenovo Tab 4 Plus (€ 343) zijn eveneens handige toestellen.

