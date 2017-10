Wat is nu de beste temperatuur voor je koelkast? 08u00 0 Whirlpool Multimedia Binnen in je koelkast staat een knop die het toestel op standje 1 tot X zet. Maar hoe vertaalt zich dat naar de temperatuur binnenin, en wat is precies koel genoeg voor welk soort voedingswaren? Een paar tips.

Ideale temperatuur: hoogstens 4° Celsius

De ideale temperatuur binnen in een koelkast is 4°C. Dat is de temperatuur waarop de groei van ziekmakende bacteriën en schimmels wordt geremd. Bij vier graden Celsius vermenigvuldigt listeria zich bijvoorbeeld maar half zo snel meer als bij een hogere temperatuur, en Salmonellabacteriën vermenigvuldigen zich helemaal niet meer. Ergens tussen 0° en 4°C is dus ideaal om je etenswaren zo lang mogelijk vers te houden.

Hou de draaiknop op 60 procent

En dan is er die draaiknop, die niet per definitie met temperaturen maar met standen werkt. De ene koelkast heeft bovendien wat meer van die standen dan de andere. Er zit echter wel een lijn in: hoe hoger de koelstand, hoe lager de temperatuur. Voor de meeste koelkasten ben je safe wanneer die knop op zo'n 60 procent staat (drie op een schaal van vijf bijvoorbeeld, of zes op een schaal van tien).

Controleer op verschillende plaatsen

De exacte temperatuur binnen in de koelkast meet je met een speciale koelkastthermometer, die je vindt in de betere huishoudwinkel. Plaats hem wel in een glas water: de temperatuur van de voedingswaren in je koelkast, zoals vloeistoffen, is namelijk constanter dan die van de lucht. Zet die thermometer gedurende een uur op een bepaalde plaats, en wissel daarna ook die plaatsen af: warme lucht stijgt namelijk, terwijl koude lucht daalt. De koudste zone bevindt zich dus in de groentela of in de buurt daarvan, waar je dus de bederfelijkste dingen zet. In het middelste gedeelte de bereide gerechten, gebak, kazen, yoghurt en slagroom. De deur en het bovenste gedeelte zijn de warmste zones. Een aantal moderne koelkasten zijn natuurlijk uitgerust met een systeem voor luchtcirculatie, zodat het in iedere zone ongeveer even koud is.

Vriesvak: let op de sterren

Let op: het vriesvak is niet (noodzakelijk) een volwaardige diepvriezer. In een vriesvak met één ster houdt u etenswaren gedurende een paar dagen goed. Bij een met twéé sterren geldt er een periode van drie tot vier weken. Bij een met drie sterren kunt u diepgevroren producten ongeveer drie màànden bewaren, maar geen verse producten invriezen. De beste koop is dus een met vier sterren: dat haalt de temperatuur onder -18°C, zodat je ook verse producten kunt invriezen.





