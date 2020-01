Wat brengt de smartphonemarkt in 2020?

Ronald Meeus

14 januari 2020

11u30

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Meer dan 2,6 miljoen smartphones werden er vorig jaar verkocht in België (volgens marktonderzoeker GFK), en ook voor 2020 worden uitstekende cijfers verwacht. Wat kunnen we verwachten van de nieuwe modellen die in 2020 gelanceerd worden?

1. Daar is hij weer: 5G

Laten we beginnen met het intrappen van een paar open deuren. High-end smartphones zonder 5G zullen dit jaar zeldzaam worden. Ook in de hogere midrange - de klasse rond 500 euro - zullen we 5G-smartphones gaan zien. De vraag is alleen hoe goedkoop een 5G-telefoon kan zijn in 2020. Xiaomi heeft al de Redmi K30 gepresenteerd, waarvan de 5G-versie omgerekend ongeveer 255 euro kost. Een 5G-telefoon onder de 400 euro zou dus mogelijk moeten zijn.

2. Snellere schermen

Ook gaan we meer telefoons zien met een hogere schermverversingssnelheid. Die techniek zit er al een paar jaar aan te komen en leek even het domein van gametelefoons te worden, maar OnePlus heeft hem al gebruikt in de 7 Pro, 7T en 7T Pro, en Google in de Pixel 4 en 4XL. Daarbij gaat het om schermen met 90 hertz, hoewel Asus voor de ROG Phone II een oledscherm met 120Hz heeft laten maken. Nu enkele schapen over de dam zijn, zullen er snel meer volgen.

Samsung lijkt daarbij de voornaamste kandidaat, omdat het al diverse 90Hz-schermen aan andere fabrikanten heeft geleverd. Apple voorziet zijn iPad Pro’s al een paar jaar van 120Hz-lcd’s, maar het is nog niet duidelijk of er in 2020 iPhones met een scherm boven de 60Hz zullen komen. Een scherm met een hogere verversingssnelheid zorgt ervoor dat alles er vloeiender uitziet. Nu de resolutie stokt op varianten van 1080 pixels en 1440 pixels en voor de helderheid van vrijwel alle smartphoneschermen heel hoge waardes mogelijk zijn, is de verversingssnelheid de meest logische volgende verbetering.

3. Langere schermen

Daarnaast gaan schermen nóg langer worden. De standaard is nu een beeldratio van 19:9, maar dat zal dit jaar vermoedelijk naar 21:9 gaan, de beeldverhouding van de vroegere CinemaScope-films uit de jaren 50 en 60. Sony en Lenovo’s merk Motorola deden dat al en het zal dit jaar steeds normaler worden. Let daarbij dus ook op de schermdiagonalen, want die zullen daarbij wéér omhoog gaan: een 19,5:9-scherm van 6,4" - zoals op veel telefoons van dit jaar - is met een 21:9-scherm ineens 6,8" groot. Het scherm is dan dus nog steeds even breed, maar wel langer. De Sony Xperia 1 heeft bijvoorbeeld al een 21:9-scherm.

4. Grotere camerasensors

Een andere trend die zich gaat doorzetten in 2020 is die van de grote camerasensors. Veel telefoons hadden afgelopen jaar al de 1/2-inch-sensor van Sony met 48 megapixels en nu heeft Samsung een 1/1,33-inch-sensor met 108 megapixels. Die nieuwe sensoren worden bijna drie keer zo groot. De software van telefooncamera’s is het afgelopen jaar veel beter geworden, maar een grotere sensor laat meer licht binnen en dus heeft die software meer informatie om mee te werken. Onder meer Samsung zou zo’n sensor zelf willen gebruiken, in zijn Galaxy S11+. Huawei is al een paar jaar bezig met grote camerasensors, waaronder de camera met ultragroothoeklens in de Mate 30 Pro. Xiaomi heeft al een model uitgebracht met die grote sensor van Samsung, en andere merken volgen vermoedelijk snel.

5. Betere video

Behalve op fotogebied zit er ook een stap op videogebied aan te komen. Als high-end telefoon anno 2020 kom je niet meer weg met video’s maken onder 4k/60fps met alle camera’s die aan boord zijn. De nieuwste processors ondersteunen bijvoorbeeld ook het maken van beelden op 8k.

6. De camera vooraan

De vraag is ook wat de fabrikanten gaan doen met de camera aan de voorkant. De Nubia Z20-smartphone heeft een tweede scherm aan de achterkant om geen camera aan de voorkant te hoeven hebben, maar het lijkt er niet op dat dit veel navolging gaat krijgen. De inkeping in het scherm raakt wel snel uit de mode. Goedkopere telefoons zullen dit jaar eerder een gat in het scherm of een pop-upcamera hebben. Een veelbelovende techniek voor de high-end markt is de camera achter het scherm, een concept dat Oppo onlangs toonde.

7. Accu’s

Een andere trend die zich dit jaar door lijkt te zetten, is die van grotere accu’s. We zagen tegen het einde van 2019 een gemiddelde van 4000 milliampère (mAh) naderen en dat lijkt zich door te zetten.

Voorbeelden? De Galaxy S10 van Samsung heeft een 3400mAh-accu, de S11 heeft volgens geruchten een 4500mAh-accu. Dat is nodig ook, zeker voor de betere smartphones. Ten eerste is de 5G-ontvangst nog niet zo goed geoptimaliseerd als die van 4G. Dat leidt vermoedelijk tot een kortere accuduur op het nieuwe netwerk. Hogere verversingssnelheden van schermen knibbelen bovendien ook veel van je accucapaciteit op. Die grotere accu’s zijn dus hard nodig dit jaar.

8. Nieuwe vormen

Betere camera hier, grotere accu daar: allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar gebeurt er ook iets spectaculairs? Waarschijnlijk wel, want 2020 wordt het tweede jaar van de vouwbare telefoons. We zagen er in 2019 al vier: de Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X, Royole FlexPai en Motorola Razr, waarbij de laatstgenoemde pas in januari uitkomt. En wat fabrikanten hebben geleerd, is dat het uitbrengen van een vouwbare smartphone niet makkelijk is. De Fold en Mate X liepen beide forse vertraging op, maar de techniek is té veelbelovend om snel op te geven, dus zullen we dit jaar meer van deze telefoons zien. Maar verwacht ze vooral van de grootste merken: een OnePlus- of Sony-telefoon met vouwbaar scherm lijkt er voorlopig niet in te zitten.

Vergelijk hier prijzen van de betere smartphones van het moment.

Lees ook:

Dit waren de smartphonetoppers en -tegenvallers van 2019

Motorola Razr Preview - Modern scherm in klassiek jasje

Samsung Galaxy S10 en Note 10 Lite - Verwarrend, maar interessant