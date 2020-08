Telenet Yugo Gesponsorde inhoud Waarom wereldhits vaak een beetje Belgisch kleuren Aangeboden door Telenet

18 augustus 2020

Belgische beats boomen in het buitenland. De laatste jaren veroverden steeds meer Belgen een stekje in de internationale hitlijsten. Waarom zoeken wereldsterren als Britney Spears en David Guetta inspiratie bij ons? En hoe zorgen Arno en Zwangere Guy ervoor dat dit zo zal blijven?

Het moeten niet altijd wafels, bier en chocolade zijn: internationale fijnproevers waarderen ook de muziek die ons kleine land voortbrengt. De tijd dat enkel een zingende non uit Waterloo, Jeannine ‘Sœur Sourire’ Deckers, een wereldhit kon scoren met ‘Dominique’ ligt ver achter ons. Vandaag halen popsterren hun muzikale mosterd in België.

De redenen? Er zijn er verschillende. Ten eerste heb je de unieke centrale ligging van België in Europa. Ons land vormt een kruispunt van verschillende culturen, waar bijna elke artiest passeert als hij of zij in Parijs, Londen of Berlijn moet zijn. Dat geografische voordeel zou trouwens één van de verklaringen zijn waarom Madonna ooit beschuldigd werd van plagiaat. Volgens de Italiaans-Belgische componist Salvatore Acquaviva zou de Queen of Pop zijn nummer ‘Ma vie fout le camp’ gehoord hebben tijdens een Europese tournee en het later als ‘inspiratie’ gebruikt hebben voor ‘Frozen’. Het nummer mocht hier jaren niet gedraaid worden. Intussen is de popster vrijgesproken van plagiaat.

Pump up the jam!

Daarnaast heb je ook de rijke Belgische dancecultuur. Hits als ‘Pump Up The Jam’ van Technotronic maakten in de jaren 1990 het mooie weer in de Europese clubscene en op de grootste hitzenders, maar de hype sloeg pas veel later aan in de VS. Om hun elektronische dansmuziek in de Amerikaanse charts te krijgen, kloppen internationale topartiesten nu graag bij Belgische muzikanten aan die groot werden met dit aanstekelijke genre.

Ze doen dat enerzijds om remixes te maken van hun songs. Herinner je je bijvoorbeeld de remix van Lykke Li’s ‘I Follow Rivers’ van de Belgische dj The Magician? Zijn versie werd veel populairder dan het origineel. Anderzijds zoeken artiesten in België samenwerkingen. Zo maakten de Kempense beatbroeders Jef en Toon Martens – beter bekend als Lazy Jay – voor Britney Spears en will.i.am de aanstekelijke floorfiller ‘Scream & Shout’. Verder leenden ze hun hit ‘Float My Boat’ aan Azealia Banks, zodat de Amerikaanse rapster er ‘212’ mee kon maken, volgens Rolling Stone-magazine één van de beste songs van vorig decennium.

Daarnaast zorgt de levendige Belgische clubscene – met vroeger iconische ravetempels als Boccaccio en Cherry Moon en vandaag internationaal geprezen dancefestivals als Tomorrowland – er ook voor dat dj’s gemakkelijk internationale contacten smeden. Niet gek dus dat een vaste Tomorrowland-gast als David Guetta graag samenwerkt met Belgische artiesten als Netsky (‘Ice Cold’) en Dimitri Vegas & Like Mike (‘Instagram’), het dj-duo dat ook zijn diensten verleende aan Paris Hilton en rapper Wiz Khalifa.

Doe je ding

Maar waarom liggen Belgische artiesten in de bovenste schuif bij veel internationaal toptalent? Daar had Arno jaren geleden al een verklaring voor. “We zijn internationaal als we origineel zijn”, zei de Oostendse rocklegende ooit tegen belpop-kenner Jan Delvaux. Dat de 71-jarige zanger – die van zijn ding doen z’n handelsmerk maakte – nog altijd graag buiten de lijntjes kleurt, blijkt ook uit Telenet YUGO’s nieuwste videoclip. Hiervoor herwerkte hij samen met Zwangere Guy het iconische ‘Non, je ne regrette rien’ van Édith Piaf. Beiden geven aan dat nummer een eigen draai, als een ode aan je buikgevoel volgen.

Het geëngageerde duo toont zo ook dat je met je eigen ding doen ook anderen kan helpen. Hoe meer views hun clip tussen 17 augustus en 17 september op het YouTube-kanaal van Telenet YUGO verzamelt, hoe hoger het bedrag dat YUGO aan We Love BXL, Coderdojo en Volta zal doneren. Deze door Arno en Zwangere Guy geselecteerde organisaties helpen kwetsbare groepen op weg. Doe dus net als deze rebellen uw ding met Telenet YUGO! Je helpt er de artiesten en dwarsdenkers van de toekomst mee.