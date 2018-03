Waarom social media waardeloos zijn Exclusieve voorpublicatie boek'Ik maak het uit! Een gezonde relatie met je smartphone in 30 dagen' Catherine Price

17u13 3 Multimedia Is je telefoon het eerste wat je oppakt als je wakker wordt, en het laatste wat je neerlegt voor het slapengaan? Wat begon als een belofte van efficiëntie en tijdsbesparing blijkt ons geheugen, onze focus en ons denkvermogen aan te tasten. Misschien wil je minder tijd aan je telefoon besteden, maar weet je niet waar je moet beginnen. Prijswinnend journalist Catherine Price biedt met haar boek 'Ik maak het uit! Een gezonde relatie met je smartphone in 30 dagen' een praktisch en uitvoerbaar plan om het uit te maken met je telefoon en vervolgens weer bij te leggen. In dertig dagen vorm je een nieuwe, gezonde relatie. Hieronder lees je exclusief haar hoofdstuk over sociale media en waarom die volgens Price Waardeloos zijn.

Als ik mensen vraag met welke apps ze de meeste problemen hebben, blijken dat meestal de social media-apps. Net als met junkfood is het moeilijk om het consumeren van de inhoud van deze apps een halt toe te roepen, ook al ben je je ervan bewust dat je er misselijk van wordt.

En dat misselijke gevoel heb je niet voor niets. Social media, met hun doelbewust verslavende opzet en hun op spionage gebaseerde businessmodel, zijn een perfect voorbeeld van het ‘Trojaanse paard’; ze zijn bedoeld om ons zodanig te manipuleren dat we dingen doen en delen die we anders niet zouden doen en delen – vaak met negatieve gevolgen voor onze geestelijke gezondheid en voor de samenleving als geheel. En wanneer je eenmaal beseft welke krachten er achter social media aan het werk zijn, ga je misschien ook anders denken over veel andere apps en functionaliteiten op je telefoon.

Heb je je ooit afgevraagd waarom alle social media-apps gratis zijn? Dat is niet omdat hun makers gedreven worden door een filantropische drang om de wereld selfies te helpen delen. Het is omdat wij eigenlijk niet de klanten zijn, en het social media-platform eigenlijk niet het product is.

De adverteerders zijn de klanten. En het product dat wordt verkocht, is onze aandacht.

Denk er maar eens over na: hoe meer aandacht we aan Facebook, Twitter, een datingapp of andere social media besteden, hoe meer mogelijkheden het programma in kwestie heeft om ons gesponsorde posts te laten zien. En hoe meer informatie wij vrijwillig posten, hoe meer gepersonaliseerd de gesponsorde posts en apps kunnen zijn, hoe meer ze onze aandacht kunnen kapen en hoe meer winst ze voor het social media-bedrijf opleveren.

Ramsay Brown, de oprichter van Dopamine Labs, zegt het als volgt: "Jij betaalt niet voor Facebook. Adverteerders betalen voor Facebook. Jij mag het gratis gebruiken omdat jouw oogbollen de koopwaar zijn."

