Waarom smartphones alsmaar duurder worden

Bron: Tweakers 0 EPA Een consument toont fier zijn iPhone X na aankoop in een winkelcentrum in de Amerikaanse stad Atlanta. De smartphone is bij ons te koop vanaf € 1.159. Multimedia Smartphones met een winkelprijs van duizend euro en meer: het was gewoon een kwestie van tijd voordat ze zouden opduiken. Apple knalde onlangs keihard over die grens heen met zijn 1.159 euro kostende iPhone X. Hoe komt dat? Elementaire economie, vooral.

De gemiddelde adviesprijzen van smartphones zijn met zo'n zeven procent gestegen ten opzichte van 2015. En wanneer je de ontwikkeling sinds 2010 bekijkt, zijn diezelfde richtprijzen met liefst 33 procent omhooggegaan. Hoe dat komt? Er vallen natuurlijk allerlei redenen aan te wijzen, maar het heeft vooral simpelweg met economie te maken. Als er voldoende mensen zijn die een hogere prijs willen betalen, dan zullen fabrikanten die ook gewoon vragen. Als de prijs te hoog is en de telefoon verkoopt daardoor veel minder, dan zal die prijs ook vermoedelijk snel dalen.

Vraag en aanbod

Bij heel wat smartphones tuimelt de vraagprijs een tijdje na release fors naar beneden. Daar komt het spel van vraag en aanbod om de hoek kijken. Een fabrikant die een minder populair model heeft uitgebracht, heeft vaak al deals gesloten voor onderdelen en fabricage. Soms hebben retailers en providers al veel exemplaren in voorraad. Een lagere prijs maakt het toestel wellicht aantrekkelijker voor meer mensen en stuwt de verkoop weer een eind omhoog.

Kaarten geschud

High-end smartphones zijn ook duur omdat ze geld moeten opleveren. Vroeger, rond 2010, was de smartphonemarkt nog nieuw en wilden fabrikanten naast hogere verkopen ook een hoger marktaandeel behalen. Nokia was over zijn top, en het was niet duidelijk wie op termijn groot zou worden en wie klein zou blijven. Android was bovendien net vers op de markt en ook op het gebied van software was de toekomst ongewis.

Inmiddels zijn de kaarten grotendeels geschud. Samsung en Apple (met in sommige werelddelen Huawei als tweede) zijn onbetwist de twee grootste fabrikanten, met de rest daar ver achter. Op softwaregebied is het Android dat de klok slaat, terwijl iOS ook een stabiel marktaandeel heeft en de rest een plek probeert te vinden als nicheproduct. Als de kaarten zijn geschud, kan iedereen gaan denken aan het maken van winst.

Hoge marges

De snel dalende prijzen maken duidelijk dat fabrikanten veel marge hebben op high-end smartphones. Apple heeft vanwege de rechtszaak tegen Samsung documenten moeten openbaren waaruit bleek dat de marge op iPhones maar liefst rond de vijftig procent is. Andere fabrikanten maken vermoedelijk minder winst, maar elke winst is welkom. De winst uit Android-smartphones is namelijk geen vetpot gebleken. Veel fabrikanten schrijven geregeld rode cijfers en als er winst is, is die vaak minimaal. LG spande dit jaar in negatieve zin de kroon door per geleverde smartphone slechts dertien cent winst te maken.

Hoewel er veel winst op high-end smartphones zit, zijn de verkopen te laag om er miljardenwinsten uit te slepen. Fabrikanten maken niet vaak cijfers bekend over specifieke modellen, maar Samsung schept al een paar jaar niet meer op over recordcijfers voor zijn Galaxy S-modellen, terwijl verder uit verkoopcijfers blijkt dat goedkope smartphones het beter doen.

REUTERS Projectie van een iPhone X in het nieuwe Apple-bezoekerscentrum in het Californische Cupertino.

Paradepaardjes

Wel heeft een high-end smartphone, zoals de Galaxy Note 8 en de iPhone X, een attentiewaarde. Fabrikanten willen daarmee tonen waartoe ze in staat zijn, waarna goedkopere modellen bijvoorbeeld het ontwerp of sommige van de functies meekrijgen, om ze zo wat luxueuzer te doen lijken.

Er zijn echter soms ook basalere redenen aan te wijzen voor de stijgende prijzen. Fabrikanten stoppen steeds vaker een grotere interne opslag in een smartphone, terwijl die opslag zelf in het afgelopen jaar fors duurder is geworden; naar verluidt kwam er 0,80 euro per GB bij en dat zie je terug in de prijs. Apple verhoogde in de afgelopen week zelfs de prijzen van bestaande iPads met veel opslag, een ongekende stap.

Spielerei

Daar staat tegenover dat veel van de functies die voorheen op high‑end toestellen zaten, nu op steeds goedkopere telefoons beschikbaar zijn. Wie een groot scherm, een vingerafdrukscanner en 4g wil, hoeft allang niet meer zevenhonderd euro uit te geven; zulke telefoons bestaan al voor rond de tweehonderd euro en wie niet bang is om toestellen te importeren, kan dat zelfs nog goedkoper voor elkaar krijgen.

High-end telefoons behouden uiteraard hun voordelen, zoals snellere processors en software, veel betere camera's, en snufjes zoals slow motion met 960 beelden per seconde op de Sony Xperia XZ1, een gekromd scherm op de Samsung Galaxy S8, geanimeerde emoji's op de iPhone X en een groothoeklens op de secundaire camera van de LG G6.

Stemmen met de voeten

Met de aankondiging van toestellen als de Samsung Galaxy Note 8 van 999 euro en de iPhone X van 1159 euro is de smartphonemarkt een nieuwe fase ingegaan, waarin we niet langer kunnen schrikken van een prijs van 749 of 799 euro. Die ontwikkeling is logisch en verklaarbaar. Wie het daar niet mee eens is, kan alleen stemmen met de voeten. Als weinig mensen heel dure smartphones kopen, zal de prijs vermoedelijk vanzelf dalen.

