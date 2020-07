Waarom kiezen voor een draadloos oplaadbare smartphone? Ronald Meeus

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Ook zo’n rothekel aan kabels overal, of kabels die je niet vindt of die weer eens hopeloos in de knoop geraakt zijn? Als je kiest voor draadloos opladen lost een deel van dat probleem zichzelf op. Onze techredacteur bekijkt waarom we in de toekomst waarschijnlijk allemaal opladen via elektrische inductie én met welke smartphones het vandaag al kan.

Sinds de Galaxy S6 kan het topsegment van de smartphones van Samsung draadloos worden opgeladen. Andere fabrikanten volgden snel daarna. Vandaag hebben de meeste smartphonetoppers de mogelijkheid om draadloos op te laden. Het gaat onder andere om de Samsung Galaxy S20, iPhone 11, Huawei P40, OnePlus 8 en Google Pixel 4. Eens je de nodige infrastructuur hebt - een draadloze lader, met andere woorden - gaat het allemaal vlot. Omdat het de bedoeling is dat je je laadstation op één vaste plek laat liggen, zal je minder lopen zoeken naar laadkabels. Een tweede belangrijk punt is dat de contactjes van de connector niet meer kunnen verslijten, en laat dat nu net een van de belangrijkste redenen zijn waarom mensen hun smartphones vroegtijdig vervangen.

Deel van het meubilair

Draadloos opladen gebeurt via een proces dat elektrische inductie heet. De draadloze lader genereert een elektromagnetisch veld, dat door de ontvanger in de smartphone wordt omgezet in energie voor de batterij. Je begint stilaan overal van die inductieplankjes te zien. In de betere koffiehuizen, cafés en restaurants worden ze vaak zelfs een deel van het meubilair, zodat je tijdens je horecabezoek ook even je smartphone kunt bijtanken. Binnen tien jaar kijken we misschien raar op als een etablissement dat niét heeft.



Maar ook voor privégebruik nemen de draadloze laders aan populariteit toe. Zo hebben een groeiend aantal automerken inductieplaten voor draadloos laden in het interieur en ook Ikea verwerkte het al in enkele meubelstukken. Merken als Belkin en Hama - die budgetvriendelijke techoplossingen op de markt brengen - verkopen zulke oplaadplankjes aan circa 10 euro.



Nadeel: traagheid

We moeten eerlijk zijn: draadloos opladen blijft met één zeer groot nadeel zitten ten opzichte van bekabeld opladen: het gaat veel trager. Er wordt wel duchtig aan die snelheid gewerkt. Zo is de gemiddelde laadsnelheid van oplaadplankjes de afgelopen vijf jaar gegroeid van 5 naar 10 watt. Smartphonefabrikanten komen meer en meer met bedrade snelladers aanzetten die je smartphone met een laadkracht tot 55 watt weer van nieuwe energie voorzien.

Conclusie : in koffiehuizen en op restaurant is het verdomd handig als er overal van die draadloze laadstations in de tafels verwerkt zijn. En ook thuis is het best praktisch om je smartphone telkens op één of twee vaste plekken te laten opladen. Als het echter héél snel moet gaan, dan hou je toch best ook nog een gewone oplaadkabel in de buurt.



