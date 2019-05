Waarom je wel/niet een smartphone met 5 camera's moet kopen Ronald Meeus

24 mei 2019

08u30

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Twee tot vijf camera’s in een toestel. Niet een, maar twee selfiecamera’s - die tweede helpt de eerste dan om ‘diepgang’ te creëren. Vraag is waarom smartphonefabrikanten maar blijven camera’s toevoegen aan hun nieuwe modellen en wat dan wel de meerwaarde is voor ons als gebruikers.

Twee camera’s in een smartphone: amper tweeënhalf jaar geleden klonk het nog als decadente waanzin. En toen introduceerde Samsung in 2017 de Galaxy S7, en pakte ook Huawei uit met de Huawei P10. “Make every shot a cover shot”, beloofde Richard Yu, baas van de afdeling consumententechnologie binnen Huawei. Of iedere smartphonefoto er ineens uitzag alsof die met een echte professionele camera was gemaakt? Neen, natuurlijk niet, maar de resultaten waren wel zichtbaar beter dan wat je geschoten kreeg met een enkel cameraatje in je toestel.

Trend gelanceerd

De twee fabrikanten, Samsung en Huawei, gaven toen eigenlijk het startschot voor een wedloop die vandaag nog steeds gaande is. Want ineens waren twee camera’s achteraan ook niet meer voldoende, en moesten het er drie worden. Alle duurste modellen van de belangrijkste merken hanteren momenteel nog steeds die drie camera’s achteraan als standaard, maar dan deed Huawei er onlangs weer een schepje bovenop (de recente Huawei P30 Pro heeft er vier). Het voorlopig toppunt van camera-decadentie? De Nokia 9 PureView, met vijf camera’s achteraan. Bekijk hier de prijzen van de Nokia 9 Pureview.

(lees verder onder de foto)

Vooral diepte gewonnen

De vraag is vooral: wat hebben we daar nu eigenlijk allemaal aan? Werkelijk? De eerste troef is dat je nu foto’s met meerdere ‘brandpuntafstanden’ kunt nemen. Zo zit er meestal een camera bij met een groothoeklens (voor je panorama’s) en een met een telelens (zo kan je op details inzoomen). Maar het belangrijkste element dat smartphones erbij hebben gekregen met meerdere camera’s is diepte. Met twee samenwerkende lenzen kan de interne software van de smartphone de voor- en achtergrond beter van elkaar scheiden, zodat je bijvoorbeeld een ‘bokeh’-effect krijgt: scherpe voorgrond (denk: een persoon), met een onscherpe achtergrond. Lekker artistiek! Bovendien zijn foto’s die (minstens) met een dubbele camera genomen zijn ook makkelijker te bewerken. Omwille van het diepte-effect, kan je er prat op gaan dat een dubbele camera voor eeuwig en altijd zal blijven. Een derde, vierde, vijfde camera? Dat wordt dan vooral een verhaal van het nut van bepaalde lenzen, maar absoluut nodig zijn ze zeker niet.

Lees ook: Vijf smartphones met belachelijk goede camera

(lees verder onder de foto)

Augmented reality

Die diepte helpt bij nog een ander element: de ontwikkeling van augmented reality of toegevoegde werkelijkheid. Objecten die bovenop de werkelijkheid worden geplaatst op het smartphonescherm zijn tot nu toe, zelfs na het succes van spelletje Pokémon Go, altijd wat een spielerei gebleven. Met de toegenomen diepte in het beeld dat je binnenhaalt via de camera, kan de omgeving beter worden ‘afgemeten’ en kunnen er dus complexere AR- spelletje en -toepassingen worden gemaakt. Het is ook om die reden dat veel recente smartphones een ‘verborgen’ camera in zich dragen: een zogeheten time-of-flight-camera, waarmee het camerasysteem (simpel gezegd) erg precies de diepte kan schatten.

Tip: Bekijk hier de best beoordeelde smartphones van het moment.

Lees ook:

Goede smartphone onder 250 euro? Deze zijn onze aanraders

Vier high-end smartphones met belachelijk goede beeldkwaliteit

Dit zijn de beste digitale fotocamera’s