Waarom je wel/niet al een 8k-tv moet kopen

Ronald Meeus

31 oktober 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Nog geen vijf jaar nadat 4k-televisies het winkelrek bestormden, komen fabrikanten als Samsung, LG en Sharp al met 8k-toestellen op de proppen. Heb je net zo veel geld uitgegeven aan een 4k, moet je nu wéér een nieuwe tv kopen? Natuurlijk niet! Alles wat je moet weten over 8k in vijf vragen.

1. Wat is 8k?

Op beurzen voor consumentenelektronica (zoals de CES in Las Vegas of IFA in Berlijn) showen fabrikanten al jaren 8k-tv’s. Prototypes ervan, eerder, want de eerste winkelmodellen komen nu pas in de handel. Eenvoudig uitgelegd: 8k’s zijn tv-toestellen die nog eens vier keer meer pixels op het scherm toveren dan 4k-toestellen en zestien keer meer dan ‘gewone’ High Definition-beelden. De tv’s hebben een resolutie van 7680x4320 pixels, wat een beeld oplevert dat zó scherp is dat het zelfs de schijn van diepte geeft.

2. Wat kosten die toestellen?

Exuberant veel geld. Ze komen momenteel op de markt voor prijzen tussen 5.000 en 15.000 euro. Samsung heeft de eerste lichting toestellen op de Belgische markt gelanceerd. Van LG en Sharp kennen we de exacte prijzen nog niet, al heeft Sharp wel al een toestel op de Chinese markt. Waarom die prijzen zo enorm steil zijn? Omdat het veelal om enorm grote schermen gaat: 8k-beeld rendeert dan ook vooral bij grotere schermen.

Vergelijk hier de 8k-toestellen van Samsung

3. Wat kun je erop afspelen?

Daar knelt het schoentje: er bestaat momenteel nog letterlijk géén content voor tv’s met 8k-resolutie. Dat was enkele jaren geleden ook wel zo met 4k, maar het verschil is dat je toen al vrij snel 4k-beelden kon maken met een goeie videocamera. Voor een 8k-video heb je een professionele camera in dat formaat nodig. Ook is het nog maar de vraag hoe toekomstige commerciële content, zoals films en tv-series, bij de kijker zal geraken: de beelden nemen namelijk zoveel data in beslag dat het zelfs moeilijk wordt om die via het internet te streamen. Samsung tracht dat met haar lichting 8k-tv’s wel wat te omzeilen door een speciale, ingebouwde beeldchip. Die zou videobeelden in 4k- of HD-kwaliteit kunnen ‘upscalen’ door er extra pixels ‘bij te verzinnen’.

4. Is het al tijd voor een upgrade?

Het antwoord is dus eenvoudig: hoegenaamd niet. Er is geen content en ze zijn verschrikkelijk duur. De enige reden waarom er momenteel toch al toestellen op de markt zijn is omdat bepaalde fabrikanten elkaar nu eenmaal graag de loef willen afsteken door er als eerste ‘bij’ te zijn.

5. Wanneer wordt het wél tijd?

Dat hangt volledig af van het moment dat er interessante content voor verschijnt. En dan moeten er eerst nog twee hordes genomen worden: er moet een provider (bvb. Netflix) zijn die 8k-content aanbiedt en een telecombedrijf dat ook de nodige bandbreedte kan voorzien. Een uur 8k-video neemt enkele terabyte aan geheugen in beslag: in de praktijk is dat al genoeg om zelfs de zwaarste en snelste internetverbindingen te doen vastlopen. Onze voorspelling is dan ook dat het nog een hele poos duurt, langer dan de normale gebruikstijd van een nieuwe tv (7 tot 10 jaar), vooraleer overschakelen écht de moeite waard wordt.

Vergelijk hier de best beoordeelde tv’s van het moment



Lees ook:

Review: Philips 973 oled-tv - topmodel met Ambilight en soundbarvoet

Perfect beeld én geluid? Dat vind je bij deze tv-toestellen

Vijf redenen om over te schakelen naar een 4k-tv