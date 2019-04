Waarom je voortaan meteen die usb-stick uit je pc kan trekken zonder schuldgevoel kg

08 april 2019

11u54

Bron: Windows, SlashGear 1 Multimedia Goed nieuws voor wie nooit het geduld had om een usb-stick eerst “veilig” te verwijderen voor je het ding uit je pc rukte: dat hoeft helemaal niet meer. Windows maakt het standaard mogelijk om opslagmedia te verwijderen zonder die eerst virtueel los te koppelen van je computer.

Al jarenlang raadt Microsoft gebruikers aan om usb-sticks of externe harde schijven nooit zomaar los te trekken wanneer die verbonden zijn met je computer. Dat kon er namelijk voor zorgen dat er data verloren ging.



Daarom moest je eerst naar het juiste pictogram in de taakbalk, het gewenste apparaat selecteren en dan op ‘Hardware veilig verwijderen’ klikken. Niet moeilijk, wel vervelend. En dus waren er veel gebruikers die de procedure vaak oversloegen, ofwel omdat ze het vergaten ofwel omdat ze het advies van Microsoft klakkeloos negeerden.

Snelheid versus gemak

Voortaan pakt Microsoft het anders aan. De softwarereus past een standaardinstelling aan op de laatste versies van Windows 10 waardoor het “veilig verwijderen” niet meer nodig is. Keerzijde van de medaille is dat het misschien iets langer kan duren om bestanden over te zetten van of naar je usb-stick. Maar je kan je stick dus wel met een gerust gemoed uittrekken wanneer je er klaar mee bent.



Voor gebruikers die liever wel kiezen voor optimale prestaties (en het manueel loskoppelen erbij willen nemen), kan je die instelling overigens nog wel aanpassen. Steek een type externe opslagmedia (usb-stick, externe harde schijf, e.d.) in je pc en zoek het apparaat op in ‘Schijfbeheer’. Klik met de rechtermuisknop op het juiste apparaat, kies ‘Eigenschappen’ en ga in het volgende scherm naar het tabblad ‘Beleidsregels’. Selecteer daar de optie ‘Betere prestaties’ en vink ‘Schrijfcache op het apparaat inschakelen’ aan.