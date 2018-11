Waarom je op Cyber Monday geweldige koopjes kan scoren

Ronald Meeus

26 november 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Tot enkele jaren geleden was er nog een duidelijke scheiding tussen Black Friday en Cyber Monday: op vrijdag na het Amerikaanse Thanksgiving liep het storm in de fysieke winkels, de maandag erna werden de webshops platgelopen. Door de enorme wereldwijde groei van de e-commerce vind je nu ook op vrijdag al heel wat online kortingen, die heel vaak gewoon doorlopen tot en met maandagavond.

Sinds 2005 wordt koopjesdag Black Friday op de maandag na het weekend verdergezet met Cyber Monday, de hoogdag waarop ook onlinewinkels grote promoties geven. Cyber Monday was een uitvinding van Amerikaanse marketeers, die met deze nieuwe ‘feestdag’ ook de onlinehandel een duwtje in de rug wilden geven. Of Cyber Monday daar nu zo’n cruciale rol in speelde is moeilijk te zeggen, maar het feit is wel dat de elektronische handel de afgelopen tien à vijftien jaar een enorme groei kende. En het houdt voorlopig nog niet op, want volgens marktstudiebureau Euromonitor International wordt e-commerce binnen drie jaar wereldwijd hét grootste verkoopkanaal. Online zal er dan meer verkocht worden dan in supermarkten, fysieke winkelketens en straatwinkels samen.

Onlinehandel blijft groeien

Ook in België is er een duidelijke opmars bezig. Gedurende de eerste zes maanden van dit jaar verkochten Belgische e-shops voor 5,29 miljard euro aan producten. Dat is een stijging van 8 procent ten opzichte van vorig jaar. 44,2 miljoen producten werden online verkocht in dat eerste halfjaar - en de traditionele najaarsexplosie van online aankopen moet nog plaatsvinden! De Belgische consument geeft nu ook méér uit online: de gemiddelde uitgave voor online aankopen ging van 348 euro naar 364 euro - een stijging van 5 procent. “België begint eindelijk de voordelen van e-commerce in te zien”, aldus Sofie Geeroms, managing director bij BeCommerce.

Lang koopweekend

Opvallend is sowieso dat de grens tussen onlineverkoop en winkelretail vervaagt. De meeste fysieke winkels hebben een webshop, maar het bougeert ook in de omgekeerde richting. Zo richtte de grote onlineshop Coolblue een paar fysieke winkels op, waar bezoekers de producten kunnen bekijken en uitproberen. Die grensvervaging heeft ook gevolgen op het hele Black Friday- versus Cyber Monday-gebeuren, aangezien de winkels die met Black Friday meedoen op vrijdag ook al kortingen geven voor de spullen die ze online verkopen. Gevolg: in de praktijk is Black Friday/Cyber Monday nu gewoon één langgerekt weekend van stevige onlinedeals geworden.

