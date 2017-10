Waarom je nog altijd een digitale camera nodig hebt 08u00 0 Tweakers Multimedia Moderne smartphones hebben een ingebouwde camera waarmee je al prima plaatjes kunt schieten. Waarom zou je dan nog een aparte digitale camera kopen? Hierom!

1 / Ze zoomen dieper in

Moderne smartphones leveren prima camerabeelden af, maar de eerste beperking waarop je stuit is de diepte waarin je kunt zoomen. Smartphones zijn gemaakt om al hun onderdelen zo compact mogelijk in één apparaat te prangen, zodat er wordt beknibbeld op de diepte waarin de lens kan gaan. Wanneer je dus een object wilt fotograferen dat te ver op de achtergrond staat, krijg je meteen een korrelig beeld. Een spiegelreflexcamera, en zelfs een systeem- of compacttoestel, gaan veel dieper zonder dat het ten koste gaat van de beeldkwaliteit van je foto.

2 / Je hebt betere creatieve controle

De extra mogelijkheden die een 'echte' digitale camera levert om de schoonheid en creativiteit van het beeld naar je hand te zetten zijn overweldigend. Zo heb je bijvoorbeeld een aanpasbaar diafragma, zodat je de lichtinval op je lens kunt verminderen of vergroten. Door de sluitersnelheid aan te passen kun je accurater foto's maken van een bewegend onderwerp. En op een spiegelreflex- of systeemcamera kun je met meerdere monteerbare lenzen werken, zodat je bredere of diepere beelden kunt maken.

3 / Je fotografeert beter bij 'moeilijk' licht

De wederzijdse invloed tussen lichtinval en de beeldsensor in de camera is eenvoudig: hoe groter de sensor, hoe meer licht hij binnenlaat. Dat betekent dat een grotere sensor beter is in situaties waarin je per definitie weinig licht hebt. Smartphones hebben doorgaans geen grote beeldsensor, omwille van een probleem dat we zonet al vernoemden: er moeten teveel componenten in één compact toestel worden gemonteerd door de fabrikant. Een digitaal fototoestel zijn beeldsensor is gemiddeld anderhalf tot tweemaal zo groot als die van de camera in een smartphone.

4 / Je krijgt meer diepte in je beeld

Nog een voordeel van een camera met een grote beeldsensor krijg je bij portretfoto's: die zien er 'vlakker' uit wanneer ze met een smartphone zijn genomen, omdat de kleinere sensor niet zo'n goeie scherptediepte kan leveren. Zo krijg je bij een spiegelreflex- of systeemcamera de persoon vlijmscherp op de voorgrond te zien, terwijl de achtergrond wazig is: dat leidt alle aandacht mooi af naar je onderwerp.

5 / Hun batterij gaat langer mee

Tot slot is er de batterijkwestie, die òòk samenhangt met de grootte van het toestel. Digitale camera's zijn wat bonkiger, en kunnen dus een dikkere accu torsen, terwijl smartphones én compact zijn én veel functies tegelijkertijd uitvoeren. De kleinere batterij in het toestel moet dus veel meer doen. Wie uren na elkaar wil fotograferen, heeft dus nog steeds een losstaande camera nodig.



Vergelijk hier alle prijzen van camera's





Meer technologienieuws:

De 6 beste digitale camera's van dit moment

Vijf dingen waarin Macs een voetje voor hebben op pc's

Pixel 2 en Pixel 2 XL kosten 799 en 939 euro