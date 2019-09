Waarom iedereen nu met een smartwatch aan de pols rondloopt

Ronald Meeus

18 september 2019

11u30

Bron: tweakers.net/gadgets 0 Multimedia Meer dan 53 miljoen smartwatches werden er wereldwijd verkocht vorig jaar. Tegen eind 2019 zullen het er 74 miljoen zijn. Opvallend, want smartwatches waren lange tijd iets waar toch vooral sportievelingen interesse in hadden. Vier redenen die de opmars kunnen verklaren.

1. Meer sport- en fitnessfreaks

Een van de primaire redenen waarom gebruikers een smartwatch kopen is omwille van de sport- en fitnessfuncties die erop staan. Enkele oldskool nichemerken - denk dan vooral aan Garmin en Polar - zijn daarmee groot geworden, maar sinds ook de Apples en Samsungs van deze wereld mee op de kar sprongen, is de markt enigszins geëxplodeerd. Bekijk hier de beste smartwatches van het moment.

Smartwatches meten een waaier aan dingen, gaande van afstand over hartslag tot slaappatroon. Die gegevens worden vervolgens opgeslagen en geanalyseerd door een app op je smartphone, waarmee de smartwatch via Bluetooth verbonden is. Zo kan je gaandeweg je sportieve prestaties verbeteren. Afhankelijk van prijs, model en merk zijn er ook functies als contactloos betalen of draadloos bellen of muziekbediening mogelijk. De Apple Watch Series 4 doet het momenteel bijzonder goed, ook in de reviews van gebruikers. Bekijk hier de Apple Watch Series 4.

(lees verder onder de foto)

2. Stijlicoon

De allereerste smartwatches hadden vaak een heel geeky, gadgetachtige look, waardoor alleen (vooral mannelijke) liefhebbers van elektronische speeltjes ermee over straat liepen. Die tijd ligt intussen vér achter ons, en dat ligt opnieuw aan het feit dat ook merken als Samsung en Apple zich ermee gingen bemoeien.

De nieuwe generatie smartwatches laat zich dan ook opvallen in hun design, en zijn in die zin soms nog maar weinig te onderscheiden van ‘gewone’ horloges. Ze vloeken dus ook al wat minder met je garderobe. Meer nog: een aantal merken, zoals pionier Fossil, hebben daarvoor overeenkomsten afgesloten met verscheidene modehuizen. Maar ook de horloges van de traditionele ‘sporty’ merken, zoals deze Garmin Venu (mét amoledscherm), worden stijlvoller. Bekijk hier de Garmin Venu.

Lees ook: Fitbit introduceert Versa 2-smartwatch en abonnementsdienst Fitbit Premium

(lees verder onder de foto)

3. Smartphone minder nodig

Wanneer je smartwatch in verbinding is met je smartphone, worden ook notificaties naar het scherm van het horloge doorgestuurd. En dat bespaart je een pak moeite, want je hoeft niet meer je telefoon op te diepen telkens wanneer je een nieuw Facebook-, mail-, Instagram-, WhatsApp-, Messenger- of ander bericht krijgt. Sommige smartwatches nemen nog meer functies van de smartphone over; zo zijn er waarmee je draadloos kan bellen en ook waar je contactloos mee kan betalen. De Gen 5 van Fossil beschikt zelfs over een geïntegreerde Google Assistant. Bekijk hier de Fossil Gen 5.

(lees verder onder de foto)

4. Compatibel met smartphone (en goed voor je batterij)

Een afgeleide van voorgaande reden: telkens wanneer je je smartphone uit je broekzak of tas haalt om je berichten te lezen, gaat dat grote hd-scherm aan, en dat zuipt na verloop van tijd energie van je batterij. Wie zijn berichten laat landen op zijn smartwatch, heeft een smartphone die langer door de dag komt. Bovendien zijn smartwatches erop gericht om echt compatibel te zijn met je smartphone, en is het meestal erg gemakkelijk om gegevens tussen beide uit te wisselen.

Vergelijk hier best beoordeelde smartwatches op Tweakers.be

Lees ook:

Apple kondigt Watch Series 5 met always-on-scherm aan

Drie mythes over het opladen van je smartphone

Dit zijn de beste activity trackers voor jouw sport