Waarom het nu het ideale moment is om een e-reader aan te schaffen Ronald Meeus

08 januari 2020

11u30

Bron: tweakers.net/gadgets 4 Multimedia De redenen om over te schakelen naar een e-reader zijn op zich al tien jaar dezelfde. Maar de recentste lichting apparaten is zó goed dat hun prijs-kwaliteitsratio een bijkomend - en misschien wel doorslaggevend - argument is om eindelijk echt de stap te zetten.

In plaats van binnenkort een zware stapel boeken mee te zeulen naar je ski-, citytrip- of vakantieadres, prop je gewoon alle boeken die je wilt lezen digitaal op een kleine en lichte e-reader. Dat is het hoofdargument waarmee e-readers twintig jaar geleden gelanceerd werden, en dat geldt nog steeds vandaag. Maar waar die eerste lichting elektronische boekentuigjes technisch nog niets voorstelden, is de technologie onder hun motorkap de afgelopen jaren wel fors verbeterd.

Het gevolg is dat het aantal argumenten in het voordeel van de e-readers sterk toenam. Vandaag hebben ze voldoende opslagkracht om een forse boekenkast (van duizenden boeken) in één plankje op te slaan. Het scherm is ook aangenaam voor je ogen, ze zijn vederlicht (met een gewicht van nog maar enkele honderden gram), ze blinken uit in hun eenvoud van besturing, en door het minieme energieverbruik van hun E-Ink-scherm gaan ze lang mee op één batterijlading, dus ook beter voor je energiefactuur en het milieu. De meest recente e-readers bekijk je hier.

De drie populairste e-readers van het moment

Amazon Kindle Oasis (€ 229)

Versie 2019 van de Amazon Kindle Oasis wordt momenteel wereldwijdals de topper gezien. De Amerikaanse technologiereus, die in de tweede helft van de jaren 90 het levenslicht zag als een eenvoudige boekenwinkel op het internet, doorbrak in 2008 de impasse waarin e-readers op dat moment waren beland met de allereerste Kindle, en het bedrijf vindt nog constant nieuwe manieren om de top aan te voeren met nieuwe Kindles.

Zo heeft de Kindle Oasis 2019 onder meer een waterbestendige bast, weegt hij minder dan 200 gram, garandeert hij dat je vijftien uur kunt lezen (minstens twee boeken uitgelezen dus) zonder dat je zijn batterij moet herladen, en heeft hij krachtige features in zijn software. Je kunt bijvoorbeeld woorden opzoeken in een ingebouwd woordenboekje of Wikipedia, mits internetverbinding.

Vooral het scherm is een topper: het heeft een resolutie waarin ook strips en graphic novels zonder ergernis kunnen worden gelezen, en de grote nieuwigheid in het toestel is een nieuw ingebouwd ‘frontlight’, dat de gloed van het scherm warmer maakt naarmate je minder licht in de omgeving hebt. Bekijk hier de Amazon Kindle Oasis.

Kobo Libra H2O (€ 179)

Dat Amazons toestellen - terecht - de goudstandaard qua e-readers blijven, betekent niet dat je niet meer naar andere merken hoeft te kijken. Met name de Libra H2O, van de Canadese fabrikant Kobo, heeft bijna alles wat je van een e-reader kunt verwachten. Ondersteuning voor een breed scala aan bestandstypes, waterresistentie, en een gewicht (slechts 192 gram) waarmee hij niet hoeft onder te doen voor de zonet genoemde Kindle Oasis 2019.

Ook hier vind je een zijrandje dat je als handvat kunt gebruiken, en het is daarin dat hij het relevante verschil maakt: de Libra H2O heeft een lichtjes afwijkende vormfactor waardoor hij ook handig is om met een horizontaal scherm te lezen, wat sommige lezers misschien prettiger vinden. Bekijk hier de Kobo Libra H2O.

Tolino Shine 3 (€ 125)

Een derde e-reader die het bekijken waard is is de Tolino Shine 3. Dat is in feite een Kobo Clara HD met andere software: Kobo bouwt zijn nieuwe e-readers sinds twee jaar geleden op het hardwareplatform van Tolino. Maar qua software is die ‘originele’ Tolino geen topper. De interface is rommeliger dan die van de Libra H2O en de Kindle Oasis 2019, en er zijn veel minder instellingen om tekstweergave aan te passen.

Ook ondersteunt de Tolino minder bestandsformaten. Dat merk je natuurlijk ook een beetje aan de prijs. Een voordeel van de Tolino blijft ook wel de goede integratie met Nederlandse boekhandels. Dat is onder andere een reden waarom hij erg uitgesproken in de Standaard Boekhandels wordt verkocht. Bekijk hier de Tolino Shine 3.

