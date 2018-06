Waarom er steeds meer smartphones boven 1.000 euro op de markt komen Ronald Meeus

26 juni 2018

08u00

Bron: tweakers.net 1 Multimedia High-end-smartphones met een winkelprijs ten noorden van 1.000 euro zijn nog steeds uitzonderlijk, maar ze zijn wel al veel talrijker dan pakweg drie jaar geleden. Wat bezielt die fabrikanten om de prijzen steeds maar verdere hoogtes in te jagen? De simpele samenvatting luidt: als er voldoende mensen zijn die een hogere prijs willen betalen, dan zullen fabrikanten die ook gewoon vragen.

Toen Samsung begin 2016 zijn Galaxy S7 Edge voorstelde, schreeuwde iedereen moord en brand omdat de Koreaanse smartphonefabrikant voor het eerst een smartphone op de markt bracht met een winkelprijs boven de 1.000 euro. Drie jaar later vinden we haast twintig smartphones te koop voor 1.000 euro of meer; de iPhone X van Apple hanteert 1.000 euro zelfs als bodemprijs. Andere smartphones met uitvoeringen die boven die prijs schieten zijn o.a. de Google Pixel 2XL en de Samsung Galaxy Note 8.

Spreekwoordelijke zotten

Om wat perspectief te bieden: een gemiddelde laptop of tv kost je tegenwoordig ongeveer 1.000 euro. Is het dan niet bijzonder absurd en gewaagd om voor een smartphone evenveel of meer te vragen?

Het antwoord is dubbel. Dergelijke hoge prijzen voor smartphones gelden natuurlijk vooral voor de grote kleppers in de allerhoogste regionen. In het lagere segment - onder de 400 euro - staan de prijzen dan weer enorm onder druk, o.a. door de toenemende concurrentie tussen smartphonefabrikanten. Daar beginnen goedkope nieuwkomers als het Chinese Xiaomi de plak te zwaaien.

In alle andere segmenten stijgen de prijzen lichtjes. Dat beaamt ook Eric Matthes, de West-Europese directeur van de Taiwanese fabrikant HTC. "Tussen 2012 en 2016 ging de gemiddelde prijs voor een smartphone naar beneden. Sinds 2016 zien we echter een lichte stijging, met tien procent."

Hoe dat komt? Elementaire economie, vooral, de wet van vraag en aanbod. Een smartphone kan maar zo duur worden als wat de spreekwoordelijke zot ervoor wil geven. Bovendien verbeteren al die toestellen effectief op technisch niveau. Smartphonefabrikanten pakken dan ook constant uit met geüpdatete processoren, camera’s, schermresoluties… en koppelen er een stevig prijskaartje aan.

Bodemstrijd

De simpele waarheid is dus: als er voldoende mensen zijn die een hogere prijs willen betalen, dan zullen fabrikanten die ook gewoon vragen. Als de prijs te hoog is en de telefoon verkoopt daardoor minder, dan zal die prijs ook wel snel dalen. Het ene merk komt daar al wat beter mee weg dan het andere. Die wetmatigheid geldt weliswaar vooral voor het top- en middensegment, waar de traditionele spelers meer en meer moeten wegblijven voor nieuwkomers.

"Fabrikanten als Samsung voelen zeker de druk om de verkoopprijs van hun smartphones naar boven te halen", zegt Anshul Gupta, directeur research bij marktstudiebureau Gartner. "In de lagere prijssegmenten zijn het immers de Chinese merken die steeds meer marktaandeel inpalmen."

Dat alles betekent dat de prijzenoorlog in het topsegment blijft woeden. Al moet er vanzelfsprekend toch een moment komen waarop de consument het écht te gortig zal vinden, zeker nu de gemiddelde consument ook steeds prijsbewuster wordt. Want ook dat is elementaire economie: laat één fabrikant roemloos de mist ingaan door een veel te duur toestel in de markt te zetten dat door niemand gekocht wordt, en alle andere fabrikanten zullen vanzelf een tikkeltje voorzichtiger worden.

