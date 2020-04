Waarom een slimme deurbel een verstandige aankoop is Ronald Meeus

Je bezoek drukt op een knopje naast je deur, binnen gaat een belletje af en je doet open: dat was decennialang de enige functie van de deurbel. Met een slimme deurbel kan je zoveel meer.

Zeg smarthome, en mensen denken meestal direct aan slimme verlichting of verwarming. Maar ook een zeer eenvoudig stukje huisinfrastructuur krijgt plots veel meer mogelijkheden als je het aansluit op een thuisnetwerk. Zo kan je uiteraard nog altijd met een bel op de hoogte gebracht worden dat er iemand voor de deur staat, maar ook met een bericht op de smartphone of omdat je slimme speaker het je vertelt.

Videobellen vanaf de voordeur

Handig is ook dat je zelfs niet thuis moet zijn: je kan je slimme deurbel immers verbinden met je smartphone. Veel slimme deurbellen hebben ook een ingebouwde camera, luidspreker en microfoon, waardoor je vanop afstand in gesprek kan gaan met de persoon die voor je voordeur staat. Je kan de koerier of postbode dus even uitleggen bij welke buur die je pakket best achterlaat of aan je kennis, vriend of familielid even laten weten wanneer je wél thuis zal zijn.

De beste producten

Momenteel zijn er een 40-tal slimme deurbellen van diverse merken in de handel, al hoeft het niet te verwonderen dat je de beste kwaliteit vindt bij de bekendste techmerken: Nest Hello (van Google) en Ring (van Amazon).

Amazon bracht onlangs nog de Ring Video Doorbell Elite uit, inclusief sensor die beweging aan je voordeur registreert. Nadeel: de ‘Elite’ kost 500 euro, terwijl de oudere ‘Pro’ - die ‘gewoon’ berichten en videofeeds doorstuurt wanneer er wordt aangebeld - ‘maar’ 280 euro kost.

De Nest Hello van Google (249 euro) heeft intussen al evergreenstatus gekregen, net als de Nest Cam (bewakingscamera) en de Nest Thermostat.

Installeren

Ben je geen handige harry/harriette? Geen probleem: je moet echt geen bolleboos zijn om een slimme deurbel zelf te installeren. De Ring-modellen van Amazon zijn zelfs doodsimpel te noemen; ze maken gewoon draadloos verbinding met je wifi. De Nest-modellen moet je effectief installeren op de bedrading van je huisbel, maar ook dat is echt niet zo’n moeilijke ingreep.

Let wel op compatibiliteit met je andere slimme toestellen. Google Nest past logischerwijs veel gemakkelijker samen met Google Home-apparaten, Amazon Ring met het Alexa-systeem van Amazon. Er vallen wel bruggetjes te maken via webdiensten als IFTTT (IfThisThenThat), maar dat is technisch wél al iets complexer.

