Waarom een nieuwe koelkast (bijna) altijd goedkoper uitkomt

Ronald Meeus

16 oktober 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Een koelkast is een enorme energieverbruiker. Dat zorgt er ook voor dat je op lange termijn financieel wint aan een koelkast met het groenste energielabel, vooral als het toestel dat je moet vervangen meer dan vijf jaar oud is. Extra bonus is dat het milieu je ook vriendelijk bedankt.

In je jaarverbruik speelt de koelkast een enorme rol: het is dan ook het enige huishoudtoestel dat werkelijk constant in werking blijft. Net daarom is het zo cruciaal om uit te kijken naar een energiezuinig toestel. Die zuinigheid betekent namelijk een geldbesparing over diverse jaren heen, wat volledig rechtvaardigt waarom je vandaag best iets méér uitgeeft aan een energiezuinig model.

Toon me alle koelkasten met 'A+++'-label

Europese labels

Hoe weet je dat een koelkast al dan niet zuinig is? Daarvoor bestaat er, op Europees niveau, een systeem van labels die het energieverbruik van een keukentoestel aangeven. In 2012 veranderde dat systeem nogal ingrijpend. Vroeger was het hoogste label gewoon 'A', nu worden er '+' aan toegevoegd om ook het jaarlijks verbruik (voor koelkasten gebeurt dat op basis van het aantal kilowattuur (kWh)) in kaart te brengen. Sinds 2012 is het label 'A+++' het beste wat er in de winkel te vinden is.

Mede door het feit dat het verbruik veel meer in detail wordt gebracht, is het altijd beter voor je portemonnee en het milieu om een nieuw toestel te kopen als je vorige van voor 2012 stamt.

A+++ vs. A++

Een andere reden om meteen voor het beste model met label A+++ te kiezen, is dat de prijs heus niet zo veel verschilt van de koelkasten met label A++. Hoogstens boet je een minimum aan koelvolume in of mis je een paar extra features of wat esthetische luxe. Maar de verschillen in verbruik kunnen wél enorm zijn. Een gemiddelde A+++-koelkast verbruikt 164 kWh aan energie per jaar. Een A++-model van dezelfde strekking gebruikt jaarlijks liefst 228 kWh. Dat is echt een behoorlijk verschil, dat je in je portemonnee zal voelen elke keer je energierekening in de bus valt.

Een voorbeeld

Een voorbeeld: deze A++-koelkast van fabrikant Bosch (een kastmodel met vriezer en een volume van 250 liter) kost € 555. Een vergelijkbaar A+++-model van LG Electronics kost € 639. Een verschil van 84 euro. Die 84 euro win je al na enkele jaren terug door je verminderde jaarverbruik. Bij het Bosch-model is dat € 47,6 gerekend aan een verbruik van 23 cent per kWh, het zuinigere LG-toestel kost maar € 35,6 per jaar. Dat is dus minstens 12 euro per jaar in je zak, waardoor je na enkele jaren al 'winst' maakt ten opzichte van het initiële prijsverschil. En een koelkast koop je sowieso om langer dan een paar jaar mee te gaan.

Voor het milieu

Om eerlijk te blijven: wanneer je deze oefening maakt met meerdere toestellen, komt de A+++-koelkast er niet altijd als winnaar uit. Een A++-model kan voor dezelfde prijs ook wat meer snufjes hebben. Besef dan ook dat je verminderde verbruik door de aankoop van een A+++-model ook een ander goed doel dan je persoonlijke portemonnee dient: namelijk de wereld waarin jijzelf en misschien ook je kinderen en kleinkinderen moeten leven. Het milieu is er sowieso bij gebaat dat wij als consumenten voor de milieuvriendelijkste oplossing kiezen.

Vergelijk hier de prijzen van alle koelkasten met 'A+++'-label.

Lees ook:

Strijd der slimme speakers: Apple HomePod vs. Google Home Max

Daarom stomen deze strijkijzers de winkel uit

Vijf innovatieve huishoudtoestellen die jouw leven zoveel makkelijker maken