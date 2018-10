Waarom de net gelanceerde Huawei Mate 20 zich eventjes de beste smartphone mag noemen Ronald Meeus

17 oktober 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Huawei zet de nimmer ophoudende concurrentiestrijd tussen de grote smartphonefabrikanten verder met de Huawei zet de nimmer ophoudende concurrentiestrijd tussen de grote smartphonefabrikanten verder met de Huawei Mate 20 . En hoe! Het toestel heeft liefst drie camera’s aan de achterkant en de krachtigste batterij ooit. De interessante AI-toepassingen worden ondersteund door een krachtige centrale chip. “Een belangrijke stap verder,” noemt de fabrikant het. Klopt zeker, al kunnen we er in de nabije toekomst nog zo wel enkele verwachten.

Een nieuwe smartphone die gelanceerd wordt: het zorgt toch altijd voor wat kippenvel. Helemaal als die lancering eigenlijk opgezet was als persconferentie, maar dan overspoeld wordt door tal van ander volk, waaronder vertegenwoordigers van retailers en telecombedrijven, bloggers en zogeheten influencers. Samsung, Apple, Huawei en Motorola maken tegenwoordig een echte estafettetocht van hun luide en grootse lanceringen, en de consument kan netjes van hype naar hype hossen en zich in de brand experience onderdompelen. Dat was niet anders in de Londense evenementenhal ExCel gisteren, waar Huawei haar nieuwe vlaggenschip, de Mate 20, voorstelde.

Toon me alle prijzen voor de Huawei Mate 20 en Mate 20 Pro



Beste technologie van het moment

De term vlaggenschip begint intussen wel wat uitgehold te geraken. Elke fabrikant heeft tegenwoordig een ‘flagship’-reeks in het gamma. Meer nog: ze brengen er gemiddeld twee per jaar uit. Zo ook Huawei, dat eerder dit jaar al indruk maakte met de P20, en die nu dus opvolgt met de Mate 20. “De reden dat we twee flagship products per jaar uitbrengen,” zegt Walter Ji, Europees directeur van Huawei, “is dat we die telkens op verschillende soorten consumenten richten. Zo is de P-reeks voor de meer lifestylegerichte gebruikers, die belang hechten aan de fotografiemogelijkheden. De Mate-serie is voor zij die echt de allerbeste technologie van het moment willen.”

Het moet gezegd: de Mate 20 komt over als een bijzonder indrukwekkend toestel. Visueel is het een beeldschoon plaatje, met dank aan het hypersymmetrische design en de hippe kunststofbast in vijf verschillende kleuren (onze favoriete kleur: Twilight Blue). Achteraan zit een drievoudige camera, ontwikkeld door de Duitse specialist Leica: een 16 megapixel, 12 megapixel en 8 megapixel én een lens met een enorm brede hoek. En dan voor de echte techneuten: het toestel draait op de Kirin 980-processor, een chipset met een dubbele Neural Processing Unit, die zich bij uitstek leent voor artificiële intelligentie-toepassingen. Die processor is momenteel gewoon de krachtigste op de markt. Hetzelfde verhaal voor de batterij: ook die is veel krachtiger dan wat je in de meeste huidige toestellen vindt. Ook leuk, en een beetje absurd: de Huawei Mate 20 kan een foto nemen van je bord eten, en je dan vanuit het in 3D ingelezen stilleven vertellen hoeveel calorieën je ongeveer gaat consumeren.

Eeuwige concurrentiestrijd

Dat de strijd tussen Apple, Samsung en Huawei steeds pittiger begint te woeden, werd ook duidelijk tijdens de lancering. “De Mate 20 heeft 120 keer meer antennekracht ten opzichte van ‘anderen’,” probeerde Richard Yu, CEO van de afdeling consumentenproducten, subtiel, terwijl op het scherm ‘Apple iPhone XS Max’ te lezen stond. Ook de Galaxy Note 9, het recentste vlaggenschip van Samsung, kreeg een paar keer een flinke veeg uit de pan.

Belgische consumenten moeten nog eventjes geduld oefenen: op 2 november liggen de Mate 20 en de Mate 20 Pro bij ons in de winkel. De prijzen lopen uiteen van 800 euro voor de eerste tot meer dan 1.000 euro voor de tweede. Voor de echte freaks brengt Huawei een speciale versie op de markt in samenwerking met Porsche Design, en dat lieverdje zal 2.000 euro gaan kosten. “Innovatie in de camera, de interne hardware en de software kost nu eenmaal geld”, zegt Yi. “Maar onze prijzen zijn altijd erg redelijk wanneer je die vergelijkt met die van de rest van de markt.”

De volgende vraag is welke fabrikant als volgende aan de beurt is om deze toestellen weer te overtroeven: Samsung, LG Electronics of toch weer Apple? Voorlopig mag de Huawei Mate 20 eventjes fungeren als een van de beste, zo niet de allerbeste, smartphone is zijn prijscategorie.

Vergelijk hier alle prijzen van de Huawei Mate 20 en Mate 20 Pro.

Lees ook:

Preview: Huawei Mate 20 Pro - nieuw imago, nieuwe prijsklasse

Deze vijf smartphones hebben een uitstekende batterij

Van peperduur tot budgetvriendelijk: dit zijn de acht beste smartphones van het moment