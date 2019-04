Waarom de Huawei P30 Pro geweldige foto’s kan nemen in het donker Techredactie

01 april 2019

18u33

Bron: Tweakers.net 0 Multimedia Niet lang geleden presteerden telefooncamera’s alleen goed bij voldoende omgevingslicht, zoals op zonnige dagen. Nam het licht af, dan kelderde de beeldkwaliteit. Fotograferen bij weinig licht zat er al helemaal niet in. Sinds enkele jaren maak je met een toenemend aantal smartphones zelfs in het donker indrukwekkende sfeerfoto’s. Bij de Huawei P30 Pro gebeurt dit dankzij een combinatie van speciale hardware en slimme software.

Sterker nog, deze smartphone is juist bij uitstek geschikt om foto’s te maken bij weinig licht: binnenshuis, op een feestje, tijdens een concert of evenement, in een sfeervol verlicht restaurant of op straat. Je maakt prachtige avond- en nachtfoto’s met dit toestel. Hoe is dit mogelijk?

Nieuw ontworpen beeldsensor

Wat fotograferen bij weinig licht vooral lastig maakt, is dat er in die situaties meestal ook een sterk contrast is. In een restaurant of ’s avonds op straat zijn er plekken waar amper of helemaal geen licht valt, maar ook gebieden die naar omstandigheden behoorlijk veel licht vangen.



In een restaurant kunnen de tafeltjes en een schilderij aan de muur fel verlicht worden, terwijl de rest aanzienlijk donkerder is. Buiten heb je te maken met lantaarnpalen, gevelverlichting, en de binnenverlichting van huizen en gebouwen. Tegelijk blijft veel van de omgeving in donker gehuld, omdat daar amper lamplicht komt. Situaties met weinig licht zijn daarom lastig voor camera’s. Niet alleen voor smartphones, maar ook voor traditionele fotocamera’s.



Met onder andere de Huawei P20 Pro en Huawei Mate20 Pro kon je al prima foto’s bij weinig licht maken, mede dankzij de speciale ‘night mode function’. De Huawei P30 Pro trekt dit naar een nog hoger niveau dankzij verbeteringen aan zowel de hardware als de software.



Allereerst beschikt de P30 Pro over een volledig nieuw ontworpen beeldsensor. Waar camerasensoren normaal gesproken gevoelig zijn voor de primaire kleuren rood, groen en blauw, is dit bij de sensor van de P30 Pro veranderd in rood, geel en blauw. Omdat geel geen primaire kleur is, moest Huawei de volledige keten, van sensor via beeldverwerking tot aan de uiteindelijke foto, volledig opnieuw ontwerpen.

Lichtgevoeliger dan ooit

Waarom al deze moeite? Door geel in plaats van groen te gebruiken, is de lichtopbrengst aanzienlijk groter geworden: liefst vier keer zo hoog. Dit betekent dat de toch al hoge lichtgevoeligheid van 102.400 iso van de sensor van de P20 Pro bij de sensor van de P30 Pro is gestegen naar een duizelingwekkende 409.600 iso. Dat maakt deze sensor maar liefst vier keer zo lichtgevoelig.



Een bijverschijnsel van hoge isowaarden is dat er veel ruis in foto’s ontstaat. Huawei lost dit op met AI, want om een foto met een zo hoog mogelijke beeldkwaliteit te krijgen, wordt er afhankelijk van de lichtomstandigheden tot wel zes seconden belicht en worden verschillende opnamen met elkaar gecombineerd. Betekent dit dat je nu ineens een statief nodig hebt? Welnee, je houdt de camera gewoon vast zoals je gewend bent, drukt af en wacht tot de telefoon een seintje geeft dat de foto klaar is. Meer hoef je niet te doen.



Het grote voordeel is dat de camera secondenlang de tijd heeft om voldoende licht te verzamelen voor een perfect belichte foto met een minimum aan ruis. Donkere gebieden worden automatisch langer belicht, zodat ze goed zichtbaar worden. Plekken met veel licht juist minder lang, waarmee overbelichting wordt voorkomen.



Dankzij AI krijg je dus een foto die overal optimaal belicht is en die je meteen kunt gebruiken. Echt iedereen kan hiermee mooie foto’s maken bij schaars licht, zonder speciale apparatuur en zonder je in cameratechniek te verdiepen.

Nachtstand fotograferen

Fotograferen bij weinig licht kan allereerst in de gewone fotostand. In een verduisterde ruimte op een besloten evenement, eerder in maart in Amsterdam, zijn met het blote oog slechts wat vage vormen te zien. Terwijl de Huawei P30 Pro na enkele seconden een heldere opname toont waarop de omgeving duidelijk is te zien. Zelfs autofocus doet zijn werk naar behoren.



Verder is in deze bijna volledige donkere ruimte duidelijk zichtbaar dat sterke ruisreductie is toegepast. Het levert smoezelige kleurvlakken met een lage detaillering op. Huawei geeft aan dat dit in gewone donkere omstandigheden beter is.



Dit was nog maar de gewone fotostand. Na overschakelen op de nachtstand is het resultaat meteen een stuk beter. De belichting duurt merkbaar langer, waarna een foto met een uitgebalanceerde belichting en heldere, natuurlijke kleuren verschijnt. Dankzij de mildere ruisreductie is er ditmaal aanzienlijk meer detail en structuur in de foto overgebleven, waardoor het beeld er haarscherp en gedetailleerd uitziet.



Dat is een mooi compromis, want liever een beetje ruis met behoud van de belangrijke details, dan agressieve ruisreductie met een uitgevlakte foto zonder detaillering als gevolg.

Fotograferen bij maanlicht

Deze verduisterde ruimte is natuurlijk een extreem voorbeeld, puur bedoeld om te laten zien dat de Huawei P30 Pro in nagenoeg totale duisternis kan fotograferen. Denk aan een door de maan verlicht landschap of een omgeving die je met het blote oog amper ziet. In meer dagelijkse en realistische situaties zullen de resultaten naar verwachting aanzienlijk beter zijn. Zowel in de gewone fotostand als in de speciale nachtstand.



Tijdens het besloten evenement kon dit niet getest worden. Zodra Huawei eind maart in Parijs de P30 Pro officieel aankondigt, is het moment aangebroken om de nachtstand van dit toestel eens flink aan de tand te voelen.

