Waarom de hele technologiesector plots zo inzit met jouw gezondheid Ronald Meeus

28 december 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Onze gezondheid wordt steeds meer big business. Merken als Onze gezondheid wordt steeds meer big business. Merken als Fitbit en Polar - fabrikanten van hartslagmeters, activity trackers en sporthorloges - hebben er hun niche van gemaakt, en ook gevestigde bedrijven als Garmin, Apple en Samsung springen mee op de kar. Nu gaat het misschien nog vooral om stappen tellen en je loop- of fietstijden monitoren, maar in de toekomst zouden al die toepassingen tot een ware revolutie in onze gezondheidszorg kunnen leiden.

Van de tien joggers die je voorbij ziet rennen in het park, hebben er waarschijnlijk zeven een elektronische tracker aan het lijf: een smartband of smartwatch die de hartslag meet, het aantal kilometers en tempo bijhoudt... Marktstudiebureau IDC zegt dat er tegen eind 2018 wereldwijd 122,6 miljoen van die fitness wearables verkocht zullen zijn; een groei van 6,2 procent ten opzichte van vorig jaar. Straf als je weet dat diezelfde markt vier jaar geleden echt nog in de kinderschoenen stond. Toen werden er nog maar 28,8 miljoen wearables per jaar verkocht.

De grootste en bekendste naam is het in 2007 opgerichte Amerikaanse merk Fitbit. Ze hebben intussen een hele lijn aan activity trackers die je tijdens het sporten kan dragen. De data die de Fitbit meet, stralen via Bluetooth naar een app op je smartphone. En het gaat allang niet meer om simpele hartslagmeting. Afgelopen zomer lanceerde Fitbit de Charge 3, met o.a. een versnellingsmeter, een optische hartritmesensor, een hoogtemeter en een ‘relatieve saturatiemeter’ om zuurstofwaarden in het bloed te meten. Je kan de Charge 3 gebruiken tijdens het zwemmen en als je hem aanhoudt als je slaapt, vertelt hij je ‘s ochtends hoe lang en hoe regelmatig je slaap precies was. De ambitie van het merk is duidelijk: ze willen gebruikers helpen om “de gezondste versie van zichzelf” te worden.

Ook het Finse Polar is een merk om in de gaten te houden. Polar startte al in 1977 met het ontwikkelen van persoonlijke hartslagmonitors en breidde die kernactiviteit inmiddels ook uit naar de markt voor wearables. Hun laatste worp, de Polar Vantage M, is een speciaal ontwikkelde slimme horloge voor topsporters die hun prestaties willen verbeteren. De optische hartslagmeting gebeurt volgens het bedrijf via zeer accurate technologie, waardoor de hartslag ook bij veel beweging constant juist wordt ingelezen.

Al je gezondheidsgegevens in één systeem

Die toenemende verkoop van ‘meetinstrumenten’ voor onze fysieke gezondheid is de grote jongens in de tech-wereld zeker niet ontgaan. Zo gooide gps-fabrikant Garmin zich nog niet zo lang geleden ook op de markt. Hoewel ze nu nog maar een kleine garnaal zijn, stuurden ze onlangs toch al een belangrijke innovatie de wereld in: hun fitnesshorloges Fēnix 5 Plus en Forerunner 645 Music zijn compatibel met muziekstreamingdienst Spotify. Een primeur! Heb je een abonnement op Spotify Premium, dan kan je nu jouw favoriete nummers thuis via wifi uploaden naar het horloge, zodat je er tijdens het sporten naar kan luisteren zonder die zware smartphone ergens aan je lijf te moeten hangen. Nog specialer: je kan slimme afspeellijsten zo instellen dat de muziek het ritme van jouw hartslag volgt.

Die koppeling van fitness trackers met een ruimer ‘systeem’ van toestellen en specifieke diensten is een trend die niet te onderschatten valt, want zo wordt het ook interessant voor de grote bedrijven à la Apple & co. Apple introduceerde in 2014 het HealthKit-systeem, dat softwareontwikkelaars en fabrikanten van wearables samenbrengt in één centrale gezondheidsapp, de Apple Health. Vorig jaar waren al tientallen apps van diverse makers mee aan boord.

Dat achterliggend systeem maakt een overzichtelijke verzameling van alle gezondheidsgegevens die je ernaar doorstuurt via de apps op je smartphone of tablet. Denk dan bijvoorbeeld aan je hartslag en je tempo tijdens je wekelijkse 5km hardlopen of fietsen, maar het gaat véél verder dan dat. Steeds meer mensen gebruiken immers ook apps om hun gewicht of slaap- of voedingspatroon te monitoren, vrouwen gebruiken apps om het ritme van hun cyclus bij te houden, enzovoort. Breng al die info samen, en je begrijpt waarom het interessant wordt voor professionals die met jouw gezondheid bezig zijn, gaande van je huisarts tot je diëtist of sportcoach. “Fabrikanten van fitness wearables zijn de eerste generatie van hun producten aan het ontgroeien,” stelt Ramon Llamas, directeur research van IDC. “En dat gaat inderdaad veel verder dan enkel stappen tellen. De wearables van morgen beloven een prominente rol te spelen in een omvangrijk digitaal gezondheidssysteem.”

Ziektes voorkomen, niet genezen

Zo ver zijn we nu nog niet. De sensoren in de meeste fitnesstrackers gaan er wel op vooruit, maar leveren nog altijd geen gegevens die accuraat en consistent genoeg zijn voor betrouwbaar medisch gebruik. Feit is wel dat hoe meer we onze eigen gezondheid beginnen monitoren en centraal zichtbaar maken, hoe meer we onze gezondheid wellicht ook zelf in eigen handen kunnen nemen. In de medische wereld bekijkt men dat voorzichtig positief. Voor hen is het een stap naar mogelijke betere preventie. “Patiënten zouden medische professionals dan vooral betalen voor het voorkomen en voorspellen van eventuele gezondheidsproblemen, niet voor het oplossen van crises die zich in de eerste plaats niet hoefden voor te doen”, zegt Eric Dishman, een bekende Amerikaanse TED-spreker. “Dankzij de nieuwe consumententechnologie en de groei van big data wordt dat scenario ook in de praktijk mogelijk.”

