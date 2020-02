Waarom DAB+ een zegen is voor radioliefhebbers Joni Horemans

21 februari 2020

08u23

Bron: HLN Shop 0 HLN Shop Cd- en videospelers, floppydisks, beeldbuistelevisies: ze moesten decennia geleden al baan ruimen voor modernere opvolgers. Nu is ook de klassieke FM-radio op sterven na dood, en wint het digitale radiosysteem DAB+ razendsnel terrein.

DAB+ (of ‘Digital Audio Broadcasting’) maakte zijn Belgische intrede ongeveer vijf jaar geleden. Eerst kon je enkel in Brussel en omstreken gebruikmaken van de digitale radiodienst, maar nu kan heel België via een DAB+-radio het signaal gratis ontvangen. FM-radioliefhebbers zullen het misschien jammer vinden, maar de moderne tijd lonkt en DAB+ heeft echt wel veel voordelen.

Meer kanalen

Vandaag kan je al zo goed als alle landelijke openbare commerciële zenders én hun themakanalen beluisteren via DAB+: van Nostalgie over Klara en Radio 1 tot Studio Brussel, Qmusic en MNM. Je vindt er ook meer speciale zenders als de BBC World Service, RTBF Mix, VBRO en Radio Maria. Onze favorieten zijn momenteel wel de radiostations die exclusief digitaal uitzenden, zoals de grappige Q-Foute Radio van Qmusic en het nieuwe digital only ‘rock’-radiostation Willy, waar schoon volk als Ruben Block, Stijn Meuris en Sofie Engelen eindelijk voor nog eens wat pit, branie en ballen in de ether zorgen.

Loepzuiver geluid

Meer kwantiteit is één ding, maar volgens de fans van DAB+ zou ook de kwaliteit alleen maar beter worden. Analoge radiosignalen, zoals die van de bij ons meest ingeburgerde FM-radiofrequentie, hebben wel eens last van ruis of zijn soms moeilijk te ontvangen. Zulke euvels heb je niet met DAB+.

DAB+ voorziet ook nog nuttige randinformatie over de muziek waar je naar luistert. Veel stations werken bovendien interactief. Zo krijg je bijvoorbeeld inspraak in welke nummers de presentator zal draaien. Verder verbruikt digitale radio ook minder energie dan zijn analoge broertje.

Weinig keuze

26% van de Belgen luistert momenteel al digitaal, volgens cijfers van onderzoeksbureau Ipsos. De Belgische overheid is sowieso van plan om vanaf 2022 geen FM-signalen uit te zenden. DAB+ zal dan zonder boe of ba de nieuwe standaard worden.

België loopt trouwens eerder een beetje achter dan voor wat betreft de digitalisering van het radiolandschap. In Noorwegen begroeven ze de FM radio reeds in januari 2017. Sindsdien kan je er enkel digitaal luisteren. Zwitserland volgt zeer waarschijnlijk dit jaar. Wij hebben dus nog even tijd, maar je kan nu al zonder probleem omschakelen naar DAB+.

Onze aanraders voor DAB+-internetradio’s

- Sangean Radio Maxi (€ 249,5) en Mini (€ 99)

- Medion Life P85035 WiFi DAB+ Internetradio (€ 89,95)

- Revo SuperConnect (€ 369)

Lees meer:

Gezichtsherkenning, vingerafdruk of pin: wat is de beste manier om je smartphone te beveiligen?

Draadloos printen vanaf je smartphone of tablet: zo werkt het

Gebruik van dab+-radio’s in Vlaanderen is in het afgelopen jaar verdrievoudigd