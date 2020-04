Waarom blijft de Samsung Galaxy A50 zo populair? Ronald Meeus

24 april 2020

11u30

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Het is geen topmodel en ook geen echte budgettelefoon, maar toch is ie de favoriet van ontzettend veel gebruikers: de Samsung Galaxy A50 . Het is dan ook een prima allrounder voor een prijs net onder de 300 euro. Wel opletten welke versie je kiest, adviseert onze techspecialist, want er zijn er ondertussen drie en ze hebben allemaal ongeveer dezelfde prijs.

Niet elke consument wil 500 euro, laat staan 1.000 euro neertellen voor een nieuwe smartphone, en terecht. Anders dan in de beginjaren zijn er ook in de ‘lagere middenklasse’ van het smartphonegamma echt wel bijzonder goede toestellen te vinden. Een goed voorbeeld is de Samsung Galaxy A50, waar je net geen 300 euro voor betaalt.

En daar krijg je flink wat voor terug: een zeer krachtige batterij van 4.000 milliampère en een scherm met hoge resolutie - 2340 pixels op 1080 pixels - dat een flink pak scherper is dan dat van vergelijkbare smartphones. Dat merk je ook onmiddellijk aan de weergave van tekst, foto en video. De processor - die bepaalt hoeveel taken je telefoon kan uitvoeren en hoe snel dat zal gaan - is een Exynos 9610. Exyonos is de processor van Samsungtoestellen. Die is niet zo sterk als de processor die in pakweg een Galaxy S20 zit, maar bestaat toch uit acht processorkernen en scoorde zo behoorlijk goed in de testen.

Besparingen

Maar zoals steeds: de lage prijs betekent ook dat er wel ergens gecompenseerd moest worden. Bij de Samsung Galaxy A50 zit de besparing vooral in de kwaliteit van de vingerafdrukscanner. Diverse gebruikers rapporteren dat die eerder traag werkt. De camera-opstelling is ook niet echt vergelijkbaar met de duurdere smartphones, al krijg je er wel degelijk drie achteraan: een primaire, een groothoek en een dieptesensor. Maar geen zoomfunctie!

Nieuwe versies

Even goed opletten mocht je een aankoop overwegen: Samsung lanceerde intussen al twee opvolgers van de A50, telkens met iets betere hardware voor ongeveer dezelfde prijs.

In augustus vorig jaar stelde het de A50s voor, een toestel dat hetzelfde scherm en dezelfde batterijcapaciteit heeft, maar wel een krachtigere processor en een primaire camera van 48 megapixel in plaats van de 25 die in de A50 zit.

En sinds begin januari is er ook de A51, met dezelfde Exynos 9611-processor en een iets beter én groter scherm.

Ook qua camera’s hebben ze de sprong naar de ‘grote vier’ gemaakt: je krijgt een macrolens extra. Opgelet: dat is géén telelens; je kunt er alleen maar dieper mee inzoomen op objecten.

Bekijk hier de populairste smartphones van het moment.



