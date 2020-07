Waar moet je op letten bij het kiezen van een tablet? Thomas Smolders

09 juli 2020

11u30

Bron: tweakers.net/tablets 6 Multimedia De verkoop van tablets mag al een tijdje slabakken, toch gaan er jaarlijks nog altijd 144 miljoen toestellen over de toonbank. Voor veel mensen blijven tablets de perfecte combinatie van smartphones en laptops, ideaal om in de zetel naar een film te kijken of op kantoor notities te nemen. Onze techexpert ging na waar je op moet letten bij de keuze van een geschikte tablet.

De belangrijkste vraag bij de selectie van een tablet is natuurlijk wat je ermee wil doen. Een illustrator die op zoek is naar een toestel om op te tekenen zal sneller voor een iPad Pro kiezen, dan een mama die een tablet voor haar dertienjarige wil kopen.

Die keuze heeft ook invloed op de grootte en het gewicht van de tablet. Bij tablets met een voetje moet je minder op het gewicht te letten, maar zonder voetje is de kans groot dat je de tablet voor langere tijd zal vasthouden.

Wie een tablet koopt om als werktool te gebruiken kiest best een toestel met een schermdiagonaal van minstens 10 inch (25,4 in centimeter). Niet alleen de grootte van het scherm speelt een rol, ook de resolutie. Een goed startpunt is 1280 × 800 pixels. Nog beter is 1920 × 1080 pixels of hoger.

Onder de motorkap

In vergelijking met een laptop heeft een tablet minder opslagcapaciteit. Goedkope modellen, zoals de Huawei MediaPad T5, moeten het met een paar GB doen. Daartegenover vind je modellen als de Surface Pro 7 (Windows) en de iPad Pro die tot 512 GB of meer hebben. Naast het interne geheugen hebben sommige toestellen ook plaats voor een micro SD-kaart.

Sowieso sla je ook foto’s en video’s op in de cloud, al moet je tablet dan ook verbonden zijn met het internet.

Let verder op de processors en de batterijduur van de tablet: dit bepaalt sterk wat je wel en niet met je toestel zal kunnen doen. De Samsung Galaxy Tab S6 Lite is met zijn batterij van 7040 mAh bijvoorbeeld prima om voor langere tijd notities op te nemen.

Android, iOS of Windows?

Naast de hardware is ook het besturingssysteem van belang. Net als bij smartphones zijn Android en iOS twee grote spelers, maar ook Windows kun je niet negeren. Met hun Surface-lijn boren ze een markt aan die zweeft tussen laptop en tablet en zijn ze vooral populair bij professionals die hun tablet als werkinstrument gebruiken. Hun hybride toestellen werken doorgaans met toetsenborden die vastklikken aan de tablet, waarna die tot een laptop omgevormd wordt.

iPads zijn dan weer interessant voor wie sowieso al andere Apple-toestellen heeft, terwijl Androidtoestellen afhankelijk van de fabrikant in alle vormen en kleuren voorkomen.

Spreidstand prijzen

Het laatste - en voor veel mensen het meest doorslaggevende - criterium is de prijs. De belangrijkste merken hebben zowel budgettablets als high-end modellen. Zo heeft Apple een iPad Mini van 436 euro en een iPad Pro van 1648 euro, terwijl Microsoft een Surface Go van 459 euro en een Surface Pro X van 1937 euro verkoopt.

