Waar moet je op letten bij de aankoop van een harde schijf? Thomas Smolders

17 juni 2020

11u30

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Enkele weken geleden maakte clouddienst Dropbox bekend dat het bedrijf in het eerste kwartaal van 2020 een omzet van een half miljard had. Concurrent Google haalt een veelvoud daarvan met Google Drive. Miljoenen mensen gebruiken intussen die clouddiensten om foto’s, video’s en andere bestanden op te slaan, maar toch zijn ook externe harde schijven nog altijd populair. Onze techspecialist ging op zoek naar een verklaring én naar de beste harde schijven van het moment.

Het klinkt een beetje ouderwets; een externe harde schijf gebruiken als je in de cloud alles op een plek kunt beheren, die je bovendien overal raadpleegt. Als je online bent tenminste, en laat net dat voor velen het struikelblok zijn. Een grote troef van externe harde schijven is namelijk het offline gegeven: je bestanden zijn veiliger dan als je alles in de cloud opslaat. Een tweede aspect is het kostenplaatje. Heb jij echt een massa zware bestanden (foto, video, muziek)? Als je veel opslagruimte nodig hebt, kost dat een stevige duit. Dan is een externe harde schijf waarvoor je eenmalig betaalt op termijn zeker goedkoper dan een duur maand- of jaarabonnement op Dropbox of Google Drive.

Tip: Bekijk hier de best beoordeelde harde schijven

Waar let je op bij aankoop?

Als je op zoek gaat naar een externe harde schijf, zal je snel merken dat die in de meest uiteenlopende varianten en prijscategorieën bestaan. De meest voor de hand liggende verklaring voor de prijsverschillen: de opslagcapaciteit van het toestel. Sommige toestellen kunnen bijvoorbeeld meer dan 10 terabyte aan gegevens bewaren.

Ook de grootte is belangrijk: schijven van 2,5 inch gebruiken maar 1 kabel voor de stroom en om bestanden over te zetten, schijven van 3,5 inch werken met een aparte stroomkabel via het stopcontact. Die laatste zijn dus vooral geschikt om thuis te gebruiken, minder voor wie vaak onderweg is.

Dan de ‘soort’. Je hebt de traditionele harde schijf, hard disk drive of HDD. En dan is er de Solid State Drive, de SSD. Een SSD bevat geen bewegende onderdelen, een HDD wel. Bij een SSD gebeurt de opslag in flash geheugenchips, waardoor die ook veel sneller werkt dan een HDD.

Tot slot is het ook belangrijk om na te gaan of de harde schijf die je wil kopen compatibel is met het besturingssysteem van je computer. Sommige harde schijven zijn geformatteerd voor Windows, anderen voor Mac. Er zijn wel manieren om harde schijven te formatteren voor gebruik in Windows én Mac OS X. Op het internet vind je daar de nodige uitleg over.

Onze aanraders: top 3

Voor wie een betaalbare HDD van 1TB zoekt is de Seagate Expansion Portable 1TB (€48) een goede optie. Een meer dan degelijke SSD met dezelfde opslagcapaciteit is de Samsung Portable SSD T5 1TB (€159). Een stuk duurder, maar zoals gemeld is zo’n toestel minder fragiel en weegt het een derde van de HDD-tegenhanger. Daarnaast heeft het ook full disk encryption en kan je het beveiligen met een wachtwoord. Heb je een hoop bestanden waar je een back-up van wil maken, maar die je niet on the go nodig hebt? Dan is de WD Elements Desktop Storage van 8TB (€165) iets voor jou.

Lees ook:

Jailbreaken en rooten anno 2020 - Waarom zou je?

Dit zijn dé beste desktops van het moment

Dit zijn de beste monitors voor je thuiskantoor