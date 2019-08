VS geeft Huawei opnieuw uitstel op deel van handelsrestricties kg

19 augustus 2019

11u22

Bron: Tweakers.net, Reuters, ANP 0 Multimedia Een deel van de aangekondigde Amerikaanse beperkingen op handel met de Chinese techgigant Huawei wordt opnieuw met negentig dagen uitgesteld. Dat zei de Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross in een interview met Fox.

Het is de tweede keer dat de restricties met negentig dagen worden uitgesteld. Het ministerie van Handel zei de eerste keer Huawei meer tijd te gunnen om contractuele verplichtingen na te komen. Zo zou Huawei nog even kunnen handelen met Amerikaanse telecombedrijven die afhankelijk zijn van apparatuur van het bedrijf. Ook kreeg Huawei extra tijd om software-updates door te voeren bij bestaande toestellen.



Huawei verkoopt zelf geen telefoons in de VS (hoewel de toestellen er bijvoorbeeld wel online verkrijgbaar zijn), maar maakt wel gebruik van technologie van Amerikaanse bedrijven. Zo gebruikt Huawei om besturingssysteem Android van Google op zijn telefoons te laten draaien. Huawei levert naast mobiele apparaten ook netwerkapparatuur.

“Veiligheidsrisico”

Desondanks leek Donald Trump gisteren weinig enthousiasme aan de dag te leggen om Huawei nog een kans te geven. “Ik wil helemaal geen zakendoen, omdat het een nationaal veiligheidsrisico inhoudt en ik echt geloof dat de media het iets anders omschreven hebben dan dat”, zei de president gisteren tegenover de pers.



In mei werd Huawei door de VS op een ‘zwarte lijst’ gezet, waardoor het in theorie niet met Amerikaanse bedrijven mag handelen. De VS verdenkt Huawei ervan nauwe banden te onderhouden met de Chinese overheid en beschuldigt het bedrijf van cyberspionage. Huawei blijft dat ontkennen.