Vrouw die e-mails van haar ontrouwe man las, krijgt boete van 1.300 euro LB

09u44

Bron: Aargauer Zeitung, Independent 16 Thinkstock Multimedia Een vrouw die de e-mails van haar man zonder zijn toestemming had gelezen en er zo achter kwam dat hij verschillende buitenechtelijke affaires had, is tot een zware boete veroordeeld. De Zwitserse vrouw werd aangeklaagd wegens ongeoorloofde inbraak in de e-mail van haar man. Ze had de drang niet kunnen weerstaan om in te loggen in een nieuw e-mailaccount die haar man had aangemaakt op hun gemeenschappelijke computer.

De vrouw, die niet wordt genoemd, werd achterdochtig toen ze het nieuwe account merkte. Het koppel deelde verschillende paswoorden die ze naast de computer noteerden, stelt de krant Aargauer Zeitung. Met één van die paswoorden verschafte ze zich toegang tot het nieuwe account en ontdekte zo dat haar man al enige tijd affaires had met verschillende vrouwen.

"Hij had al lange tijd contact met verschillende vrouwen. Ik confronteerde hem daarmee, en al snel trok hij uit de flat die we deelden", zei de vrouw uit Aargau in het noorden van Zwitserland in de rechtbank. "Mijn vertrouwen in hem was geschonden. We praatten daarna niet meer met elkaar".

De man trok uit het appartement en klaagde zijn vrouw in februari vorig jaar aan voor het lezen van zijn e-mails.

Ze werd toen veroordeeld tot een boete van 9.900 Zwitserse frank (8.440 euro), opgeschort op voorwaarde dat ze de komende twee jaar geen verdere overtredingen zou plegen. Daarnaast moest ze 3.650 euro boete betalen om de politiekosten te dekken.

Volgens de aanklager had de vrouw herhaaldelijk en opzettelijk het account van haar man bekeken en materiaal gedownload dat niet van haar was. Daarop werden de computer, een externe hard drive en een USB-stick in beslag genomen. In beroep pleitte haar advocaat voor de vrijspraak, argumenterend dat ze het account technisch gezien niet had gehackt daar ze immers het wachtwoord kende.