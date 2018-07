Vroege investeringen in cloud bezorgen Microsoft miljarden winst sam

20 juli 2018

08u27

Bron: belga 0 Multimedia Microsoft heeft afgelopen kwartaal kunnen profiteren van een grotere vraag naar onder meer geheugenopslag via het internet. Z owel de omzet als de winst van het technologieconcern kregen een boost door c louddiensten, software die via het internet wordt geleverd.

Microsoft zette in totaal 30,1 miljard dollar aan opbrengsten in de boeken. Dat was 17 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Onder de streep hield het concern uit Redmond een kleine 8,9 miljard dollar over. Een jaar eerder bedroeg de nettowinst nog ruim 8 miljard dollar.

Vroege investeringen

Het gaat om het vierde kwartaal van Microsofts gebroken boekjaar. Topman Satya Nadella is erg tevreden over de prestaties in de afgelopen twaalf maanden. "We hadden een ongelooflijk jaar en overtroffen 100 miljard dollar aan opbrengsten", zo benadrukt hij.

Volgens Nadella is Microsofts succes vooral te danken aan het feit dat het bedrijf al in een vroeg stadium is gaan investeren in de cloud. Dat werpt nu zijn vruchten af.